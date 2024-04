Se complica la situación procesal para los jugadores de Vélez

Las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel en Tucumán que alojó al plantel de Vélez resultaron cruciales para la causa contra José Florentín, Braian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa futbolistas que fueron acusados por una joven periodista de 24 años por abuso sexual.

En esos videos se observa la entrada de la denunciante de la habitación 407 y su salida, horas después. También muestra a Cufré y a Florentín retirándose del mismo cuarto. Los futbolistas se ríen y charlan, mientras se abrazan.

Esta evidencia ubica en tiempo y lugar a la víctima y a los presuntos victimarios, al igual que confirma el tiempo que permanecieron en la habitación, tal como indica la denuncia. A las 00.39, del 3 de marzo, la joven sube al ascensor y sale cerca de las 5.45 de la madrugada. Dos horas antes, salen los dos futbolistas.

Por su parte, la defensa de los futbolistas sostuvo que se trata de una prueba que los beneficia, ya que “demuestra que la denunciante entró caminando, bien, y salió de la misma forma. Evidencia que no pudieron ocurrir actos de violencia sexual”, aseguró Ernesto Baaclini, abogado de Sosa.

Sin embargo, la Justicia tucumana solo tuvo en cuenta la cronología y no las actitudes de las personas que se ven en las imágenes. Al mismo tiempo, la joven fue revisada por una ginecóloga, quien confirmó que presentaba irritación en sus partes íntimas.

La fiscal les imputó a Braian Cufré y José Florentín el delito de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas como coautores.

En el expediente, el uruguayo Sosa declaró: “Yo estaba en otra onda, en otro ambiente. Era el que ponía la música, mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños. No me parece tener que estar viviendo esto solo por hacerle una invitación a una persona a que venga a tomar algo”.

El arquero fue señalado como quien contactó a la víctima, una joven periodista deportiva. Entre varias pruebas clave que presentó la víctima, se encuentran las capturas de pantalla de su conversación con Sosa previa a llegar al Hilton de San Miguel.