Riquelme criticó con dureza a Macri y palpitó las elecciones en Boca

A seis días de las elecciones en Boca, Juan Román Riquelme decidió darle una nota exclusiva al periodista Jorge Rial en el programa Argenzuela. Allí, el máximo ídolo de la historia del club dio su punto de vista de cómo está el club y lo que será el 3 de diciembre. Como yapa, contó una anécdota inédita en una reunión que Riquelme tuvo con Macri en Olivos, cuando éste último era presidente de la Nación.

"El último mes o 60 días están pasando cosas que de alguna forma me pone contento: mucha gente se está dando cuenta de cosas que no creían que podían pasar. Que se den cuenta de lo que son capaces. Me hace feliz, la María (su mamá) me crío así. El otro día tome mates con ella, le dije que esperaba que me entendiera, que nos estaban apretando mucho con Chanchi (su hermano), que queremos ayudar la club y me miró y me dijo 'si no seguís adelante no entrás más a casa'", comentó Riquelme en el inicio de la nota.

Respecto a su relación con Mauricio Macri, quien es candidato a vicepresidente de Andrés Ibarra, contó una anécdota que, hasta estos días, no se conocía: "Él (Macri) perdió las PASO por mucho en 2019 y a los tres días me citó en Olivos y me tuvo siete horas para convencerme de que le hiciera ganar a Gribaudo (candidato a presidente de Boca en ese año. Yo le contesté que no todo en la vida se puede comprar".

"La última vez que hablé con él (Macri) fue hace dos años más o menos. Fue en junio, agosto, por ahí, después te voy a mostrar el teléfono así ves... A seis meses del Mundial, que fue en diciembre. Me dijo que teníamos que traer al 9 de Qatar... Habría que preguntarle a él por qué... Pero me dijo que si no se iba a complicar seguir teniendo a Qatar Airways de sponsor en la camiseta. Yo le dije que amamos al club, respetamos al 9 de Qatar, que no sé quién es, pero que intentamos traer jugadores que nos pueden ayudar. Como Benedetto, que estábamos todos contentos con él. Pero bueno, después nos quedamos sin Qatar...", amplió entre risas irónicas.

Respecto a su gestión junto con Jorge Amor Ameal, opinó: "Estos cuatro años fueron maravillosos. Entiendo que se hablan de muchas cosas, de lo que pueden inventar, llegar a ofrecer, pero nadie discute que estos años de Boca fueron buenísimos. Nadie habla de eso. Digo, de la oposición, no dicen que somos los que más finales jugamos, más títulos ganamos, salieron 34 chicos de las Inferiores, no dicen que nos dieron un predio abandonado y lo tuvimos que arreglar todo, donde teníamos las piletas más grandes de Ezeiza porque se inundaban, que en la Bombonera eso tampoco pasa más porque la arreglamos. El otro día jugó el Sub 20, jugamos la Intercontinental en nuestro estadio y que la gente de la UEFA nos felicite porque el campo de juego es europeo es una alegría inmensa. Cuidamos nuestra casa".

También se refirió a Mario Pergolini, quien fue vicepresidente en las elecciones pasadas, y que hoy es parte de la oposición. Sobre eso, Román se explayó: "Estuvo con Ameal, conmigo no. Cuando me senté con Ameal le dije que yo arreglé con usted, con él no, porque él es de la contra. Lo sé de toda la vida. A Ameal le dije que le iba a ayudar hacer ganar las elecciones. El tiempo me dio la razón, el tiempo pone las cosas en su lugar. Yo estoy loco, pero no miento. Siempre estuvo en la otra lista, del otro lado, le mando un beso, espero que esté bien".

"A mí lo que me pasa son cosas simples: lo único que aprendí es que el escudo es importantísimo y los colores, pero los hinchas están por encima. Son sagrados, no se tocan, no se jode con eso. Y acá los están tocando, y cada día. Eso molesta mucho. Tenemos las elecciones más simples, o elegís que siga siendo un club, porque tenemos fútbol y otras disciplinas; o elegís que te arranquen el corazón. Se lo van a vender a varios extranjeros, no seremos más parte del club. Y cuando digo que los hinchas son los más sagrado y están lastimando es porque las elecciones iban a ser el 2 de diciembre, porque ese día venía mucha gente del Interior, del Sur, de varias provincias, hay que pensar que tienen muchas horas de micro para disfrutar de su fiesta y después volver a su casa el domingo. Por eso era el sábado. Ellos lo único que están intentando es que no vayan a votar", sentenció el 10.

El próximo domingo 3 de diciembre, los socios activos de Boca Juniors podrán emitir su voto y lo harán en el campo de La Bombonera, algo nuevo en una de las elecciones más candentes de la historia de la institución.