Rafa Nadal abre un interrogante sobre su futuro

Tras ser derrotado en primera ronda con Novak Djokovic, el español Rafael Nadal se refirió en torno a su futuro en el Tenis.

El español, de 38 años, se encuentra en el puesto 161 de la clasificación mundial, tras dos años de lucha contra las lesiones y sufrió una de sus peores derrotas contra el ex número 1.

Tras la dura caída en la capital de Francia, Rafa fue consultado si se retirará luego de la cita olímpica: "Me queda el dobles. No es momento de deprimirse (...) Cuando termine aquí tomaré las decisiones que tenga que tomar".

"No puedo estar todos los días pensando si es el último o no, porque si no es imposible"

manifestó el oriundo de Mallorca en la conferencia de prensa y aclaró que está enfocado en el duelo de dobles, junto a Carlos Alcaraz, frente a la pareja neerlandesa compuesta por Tallon Griekspoor y Wesley Koolhof.

"He sufrido muchas lesiones los dos últimos años, así que si siento que no soy lo suficientemente competitivo, o si físicamente no estoy lo suficientemente preparado para seguir, pararé y lo haré saber", aseguró el español, ganador de 14 ediciones de Roland Garros.