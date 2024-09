Racing Club le abrió las puertas a un hijo pródigo: Luciano Vietto

Racing Club presentó oficialmente a Luciano Vietto como nuevo refuerzo y se vivió un momento de mucha emoción durante la conferencia de prensa, aunque en las redes sociales de la Academia lanzaron una fuerte indirecta a Marcos "Huevo" Acuña y se generó un escándalo.

Poco más de 10 años después de su venta a Villarreal, Vietto aceptó regresar a Racing e ilusionó a los hinchas académicos con su vuelta a los 30 años.

Luego de haber pasado por tres clubes árabes en los últimos 4 años, el delantero llega para pelear el puesto con Adrián "Maravilla" Martínez y el colombiano Roger Martínez.

Cabe aclarar que no será parte del plantel hasta octubre, según confirmó durante la conferencia de prensa. Esto se debe a que desde un primer momento, el futbolista puso como requisito para firmar que le dejen todo el mes de septiembre para estar en España con su esposa, quien está a punto de dar parir, por lo que quiere disfrutar de esta situación a pleno.

"Quiero agradecerle al presidente por hacer posible mi vuelta al club que me dio todo. Siempre tuve presente a Racing, pero no hablé de eso porque no me gusta generar falsas expectativas", concluyó cuando se refirió al porqué nunca habló de su vuelta.

Disparen contra el Huevo

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Racing decidió cuestionar al Huevo Acuña por su llegada a River Plate e hicieron oídos sordos luego de las duras palabras del propio futbolista campeón del mundo contra la directiva académica.

En este sentido, la única publicación que hicieron luego de la conferencia de prensa fue una con la fotografía del jugador posando junto a su nueva camiseta y el presidente Víctor Blanco. Con esta imagen, escribieron: "El que quiere volver, vuelve. Bienvenido a casa, Luciano Vietto".

Entre las más de 200 respuestas, los propios hinchas de Racing dejaron en claro su enojo con Blanco y hasta se pusieron del lado de Acuña, quien explicó con detalles por qué no volvió a ponerse la camiseta de la Academia.