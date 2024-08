Porreta va paso a paso en su sueño de ascenso con el Lobo

Siempre suele decirse que cuando funcionan bien las tres patas de un proyecto deportivo, los objetivos están más claros y factibles de cumplirse.

Algo así transcurre en Gimnasia y Esgrima en el que parece que los tres componentes (plantel cuerpo técnico y dirigentes) van en sintonía en pos de un objetivo. Es una de las razones que pueden explicar este gran momento por el que atraviesa el Lobo del Parque, el cual lo tiene en el primer lugar de la Zona B de la Primera Nacional.

Y algo así sostiene Fernando Porreta, el titular del club del Parque para intentar explicar este presente del equipo.

"Se ha armado un grupo lindo y competimos en todas las canchas. Es muy importante que se compita de la misma manera de local o visitante. En otros tiempos nos ha costado mucho de visitante, es decir, no ha sido el mismo equipo cuando nos ha tocado como local y el equipo que competía de visitante. Por eso, encontrar esa regularidad ha sido muy bueno en estos últimos doce partidos", dice Porreta.

El titular gimnasista habló claro sobre las posibilidades del equipo

"No es sólo el entrenador. Es importante la jerarquía del plantel y el momento de los jugadores. La sumatoria de esos detalles hacen que hoy Gimnasia esté en el buen presente que disfrutamos. El trabajo del cuerpo técnico es importante y muy destacable, pero el plantel está al día. Además, hay jugadores que conocen mucho al club y muy poquitos que no lo conocen.

"Hay chicos que vienen de las inferiores, otros que han regresado como la Tota Mondino, el Topo Meritello que cumplió 100 partidos con la camiseta de Gimnasia. Otro caso es Ismael Cortez, es decir, jugadores que conocen mucho a la institución y eso no es menor. Independientemente del funcionamiento que lo encontró Ezequiel Medrán en base a mucho trabajo", sostuvo Porreta en una nota que hizo en Radio Jornada.

En cuanto a los números logrados por el santafesino, el presidente analizó: "Yo no me guío mucho por los números ni estadísticas. Ezequiel -por Medrán- tuvo un paso por Atlético Rafaela con un 33 % en nueve partidos. Y acá en Gimnasia ha logrado un 88% y es el mismo entrenador. Pueden ser por muchos motivos los rendimientos de los equipos. Se debe lograr tener un equilibrio entre todas las partes que conforman a la institución -dirigentes, jugadores-cuerpo técnico, mantenimiento del campo de juego, los viajes, etc. Es un todo" sintetizó Medrán.

Fernando Porreta analizó el presente del Lobo

A la hora de hacer un balance de los años que comanda el club sostuvo: "Nosotros hace muchos años que venimos compitiendo de buena manera, independientemente de los técnicos que han pasado por el club, que son muy buenos como el caso de Marcogiusseppe o Medrán pese a que muchas veces he recibido críticas por traer entrenadores sin mucho renombre la verdad es que nos han dado muy buenos resultados".

Gimnasia y Esgrima, aunque lleva doce partidos invictos (10 ganados y dos perdidos) y es histórico, el presidente expresó: "Lo de ahora es algo histórico, pero histórico es ascender. Cuando se armó el plantel, siempre estuvimos convencidos de pelear arriba. No se nos dio el primer partido y no encontramos el funcionamiento como equipo.

Luego la etapa con el Lechuga veníamos bien y hubo tres partidos que nos hicieron daño, sobre todo la eliminación de la Copa Argentina y la derrota con Maipú. En la categoría no se puede perder tres partidos seguidos -ahora Gimnasia y Esgrima tiene 6 derrotas- Por eso, si seguís perdiendo te cuesta estar arriba. Yo siempre tengo la idea de ganar como local y sumar un punto como visitante" sostuvo el presidente de un Lobo que sueña con ascender.

"La actualidad no es tan normal, el haber ganado 10 partidos y empatado dos, no es habitual" agregó.

El titular del Lobo planea mejoras en el club

Al analizar a Colón de Santa Fe, la próxima visita del puntero de la zona B, dijo: "Ayer no pude ver el partido que tuvo Colón -derrota por 1-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta. Mi hijo me comentó que fue un partido con escasas situaciones de gol. Pero, lo que tiene Gimnasia es que sale a la cancha como si fuese a disputar una final" enfatizó.

"En la previa de Almirante Brown, no se pensaba en Colón, el objetivo estaba puesto en el rival de turno. Fue un partido muy difícil porque ellos tienen mucha gente joven y corren mucho. Una vez que terminamos con Almirante, el cuerpo técnico ya se puso a preparar el próximo partido. Va ser un partido dificilísimo porque Colón tiene un plantel con mucha jerarquía como lo tenemos nosotros" sostuvo.

Porretta volvió hacer hincapié en el trabajo de todos y cada uno de las personas que conforman el club de calle Lencinas: "Para la institución es un orgullo como se está trabajando para llegar a donde estamos. Hoy tenemos jugadores en un nivel de 7 puntos para arriba. Eso le facilita las cosas al entrenador que solo tiene que hacer el cambio táctico de quien pone y quien no. No hay titulares ni suplentes. Somos un equipo y eso se refleja en el campo de juego".

"Queremos seguir creciendo"

La palabra "ascenso" vuelve a aparecer en el diálogo. "Estoy paso a paso. Hace doce partidos no nos imaginábamos estar acá pero siempre tuvimos el convencimiento que tenemos un equipo muy bueno y que teníamos que continuar articulando un montón de cosas para llegar a este punto".

El pope dijo que viajará directo desde Buenos Aires -se encuentra en Capital Federal-a Santa Fe en su auto y allí se encontrará con el plantel -viaja en avión el sábado por la mañana-

Respecto a las obras proyectadas en el Estadio Víctor Legrotaglie manifestó: "El 30 de agosto comenzamos a demoler los viejos camarines para comenzar la construcción de la tribuna sur. Ese día vamos hacer el día del club para que los hinchas puedan llevarse un pedacito de los históricos vestuarios. El sábado estuve con el arquitecto durante varias horas viendo las obras que vamos a realizar, además de la tribuna".

"Independientemente del ascenso o no queremos seguir creciendo".

"De todas las dirigencias que hemos conformado, de las comisiones directivas que han pasado siempre he sostenido la idea de ascender. Yo en un bingo dije: "en 2024-2025" vamos a estar en primera división y se reían. Pero con trabajo se ha llegado hasta acá y el sueño está intacto".

Fuente: Jornada on line