Oldrá ratificó que no seguirá como DT de Godoy Cruz: "Mi salud está primero"

Sincero. Transparente. Sin ocultar lo que siente. Daniel Oldrá abrió su corazón en un mano a mano con Minuto 91, programa que se emite de lunes a viernes de 17.00 a 19.00 por Ciudadano News 91.7 FM, remarcando que en diciembre dejará de ser el técnico de Godoy Cruz.

"Esta etapa como entrenador ha sido muy buena. Clasificamos a las fases finales de las últimas dos Copas de la Liga. Pero vuelvo a repetir lo que siempre he dicho: no elegí ser entrenador, no es mi lugar. Es momento de terminar esta etapa y replantearme muchas cosas" , afirmó el DT con toda su sinceridad.

¿Volverá a ser mánager?

De todas maneras, a Oldrá le gustaría seguir en la institución y le encantaría que sus ayudantes tomen la posta: "Ojalá puedan seguir el Loco (Ibáñez) y el Nico (Olmedo). Están capacitados para dirigir. Es mi opinión. Pero bueno, yo soy solamente un empleado del club y la decisión es de los dirigentes".

El Gato confía en su cuerpo técnico.

En uno de los momentos más íntimos de la entrevista, el Gato explicó qué siente al ser entrenador del club de sus amores: " Mi salud está primero. Hay momentos en que cuesta dormir y hasta comer. Es muy lindo saber que Godoy Cruz va a volver al Gambarte el año que viene, pero lo disfrutaré desde otro lugar".

Y agregó que " no disfruto de ser entrenador. Siento que en otro lado puedo dar más y estar más cómodo. El día que no me sienta útil, daré un paso al costado. Me gustaría seguir en el club, pero no como DT. Los dirigentes tomarán la decisión sobre qué hacer".

El sueño de título

Godoy Cruz, a falta de 14 fechas para el cierre del año, está en zona de clasificación a copas internacionales y la ilusión de en algún momento lograr un título, sigue vigente: "Para ser campeón faltan cosas. Pero creo que vamos por el camino correcto. Hay equipos que llevan más de 50 años en Primera y no han clasificado ni a copas. Godoy Cruz es uno de los equipos que más jugadores ha vendido en el último tiempo. Cuando volvamos al Gambarte será un antes y un después ", opinó el Gato.

¿Se vendrá una gran ovación para Oldrá?

Lo que viene

El Expreso recibirá este domingo en el Malvinas Argentinas a Sarmiento de Junín desde las 15.00. Seguramente, los hinchas le harán sentir todo su afecto, aunque Oldrá está seguro de su decisión, la cual parece indeclinable.