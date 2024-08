Merentiel y Advíncula se expresaron en las redes sociales

Boca Juniors vivió una noche amarga tras ser eliminado en la Copa Sudamericana a manos de Cruzeiro en los octavos de final. La igualdad en el marcador global llevó la definición a la tanda de penales, donde Miguel Merentiel falló un disparo crucial, y Luis Advíncula fue expulsado en el inicio del encuentro. Horas después de la derrota, ambos jugadores utilizaron sus redes sociales para expresarse.

El agradecimiento de La Bestia

Miguel Merentiel, uno de los protagonistas en la tanda de penales, fue directo y breve en su mensaje. El delantero uruguayo, visiblemente afectado por haber malogrado su tiro desde los doce pasos, publicó una historia en su cuenta de Instagram: "Agradecido a todos los hinchas de Boca por el apoyo". Con estas palabras, Merentiel buscó mostrar gratitud hacia la hinchada, reconociendo el respaldo recibido en este difícil momento.

El posteo de Merentiel.

El peruano, el más afectado

Por otro lado, Luis Advíncula también se manifestó en sus redes . El defensor peruano, quien fue expulsado en el primer minuto de juego, compartió un mensaje cargado de resiliencia y determinación. "No estoy bien como yo quisiera, pero tampoco estoy mal como otros quisieran. Sigo aquí, de pie dando pelea y puede que me caiga, pero te aseguro que en el suelo no me quedo". Este posteo estuvo acompañado de un agradecimiento a quienes lo apoyaron: "Esto sigue gracias a los que están por el apoyo".

El posteo de Luis Advíncula.

La eliminación ha sido un duro golpe para Boca, pero la rápida reacción de estos dos jugadores en las redes muestra su intención de superar este revés y seguir adelante.

Lo que viene

El Xeneize tendrá que visitar a Estudiantes de La Plata el próximo lunes a las 21.00, por la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol.