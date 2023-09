Las Panteras y la ilusión de estar otra vez en los Juegos Olímpicos

La Selección argentina femenina de vóley se prepara para competir en el Preolímpico femenino en busca de una oportunidad para estar en París 2024. El torneo se llevará a cabo en Japón del 16 al 24 de septiembre y ofrece dos plazas en el grupo B del Preolímpico.

Las Panteras llegan a este desafío con un historial impresionante. Recientemente, se coronaron campeonas de la Copa Panamericana, un logro histórico para el equipo. Bianca Cugno, una de las jugadoras destacadas, fue nombrada la MVP del torneo. Además, en el Campeonato Sudamericano, terminaron en el segundo lugar, solo detrás de Brasil, un equipo poderoso clasificado como número 4 en el mundo. Candelaria Herrera, una jugadora clave, fue seleccionada para el equipo estrella del torneo.

Fixture Preolímpico de Las Panteras:

Argentina vs. Brasil | Sábado 16 de septiembre a las 04.00 (siempre hora de nuestro país)

Argentina vs. Japón | Domingo 17 de septiembre a las 07.25

Argentina vs. Bélgica | Lunes 18 de septiembre a las 22.00

Argentina vs. Turquía | Miércoles 20 de septiembre a las 01.00

Argentina vs. Puerto Rico | Jueves 21 de septiembre a las 22.00

Argentina vs. Bulgaria | Sábado 23 de septiembre a las 01.00

Argentina vs. Perú | Domingo 24 de septiembre a las 01.00

Las convocadas por Daniel Castellani

Armadoras

Victoria Mayer

Tatiana Vera

Opuestas

Bianca Cugno

Erika Mercado

Eugenia Nosach

Puntas

Yamila Nizetich

Daniela Bulaich

Antonela Fortuna

Candela Salinas

Centrales

Candelaria Herrera

Bianca Farriol

Brenda Graff

Líbero

Agostina Pelozo

Tatiana Rizzo