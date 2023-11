La Justicia porteña suspendió las elecciones en Boca por "inconsistencias" en el padrón

La Justicia de la CABA dictaminó la suspensión de las elecciones en Boca Juniors, originalmente programadas para el próximo domingo, debido a irregularidades en el padrón, vinculadas al traslado de alrededor de 13 mil socios adherentes a la categoría de activos.

En el marco de las elecciones institucionales del club xeneize, compiten dos listas: la oficialista liderada por Juan Román Riquelme y Jorge Ameal, y la opositora encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Fue esta última lista la que presentó la solicitud que desencadenó la decisión de la jueza Alejandra Débora Abrevaya.

La resolución del Juzgado Civil N° 11 señala que durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2021, un total de 10.502 socios pasaron a la categoría de activos, mientras que en el mismo período se dio de baja a 14, revelando una desproporción evidente entre ambas categorías. Esta situación afectó tanto a socios del interior como del exterior, sumando un total de 13.364 personas que cambiaron su posición, sin respetar la "cronología y antigüedad" establecidas por el estatuto del club.

La resolución destaca que estas irregularidades no pueden atribuirse únicamente a decisiones discrecionales de la Comisión Directiva, ya que existe un margen establecido. En consecuencia, la Justicia ha determinado la suspensión de las elecciones hasta que se realice una depuración del padrón.

Como resultado, los comicios, originalmente programados para el domingo en la Bombonera, no se llevarán a cabo, incluso después de haber sido postergados anteriormente, porque inicialmente se planificaron para el sábado 2 de diciembre.

Qué dijo Riquelme

"El último mes o 60 días están pasando cosas que de alguna forma me pone contento: mucha gente se está dando cuenta de cosas que no creían que podían pasar. Que se den cuenta de lo que son capaces. Me hace feliz, la María (su mamá) me crío así. El otro día tomé mates con ella, le dije que esperaba que me entendiera, que nos estaban apretando mucho con Chanchi (su hermano), que queremos ayudar al club y me miró y me dijo 'si no seguís adelante no entrás más a casa'", comentó Riquelme en el inicio de la nota.

Respecto a su relación con Mauricio Macri, quien es candidato a vicepresidente de Andrés Ibarra, contó una anécdota que, hasta estos días, no se conocía: "Él (Macri) perdió las PASO por mucho en 2019 y a los tres días me citó en Olivos y me tuvo siete horas para convencerme de que le hiciera ganar a Gribaudo (candidato a presidente de Boca en ese año. Yo le contesté que no todo en la vida se puede comprar".

"La última vez que hablé con él (Macri) fue hace dos años más o menos. Fue en junio, agosto, por ahí, después te voy a mostrar el teléfono, así ves... A seis meses del Mundial, que fue en diciembre. Me dijo que teníamos que traer al 9 de Qatar... Habría que preguntarle a él por qué... Pero me dijo que si no se iba a complicar seguir teniendo a Qatar Airways de sponsor en la camiseta. Yo le dije que amamos al club, respetamos al 9 de Qatar, que no sé quién es, pero que intentamos traer jugadores que nos pueden ayudar. Como Benedetto, que estábamos todos contentos con él. Pero bueno, después nos quedamos sin Qatar...", amplió entre risas irónicas.