El 11 de julio de 2010, España escribió su página más importante a nivel futbolístico. Ese día logró, en el Estadio Soccer City de Johannesburgo (Sudáfrica), su primer título del mundo. En un país que vive el deporte tan pasionalmente como en Sudamérica, sin dudas significó un antes y un después.

La final ante Holanda fue una verdadera batalla. Se pegó mucho y se jugó poco. De todas maneras, hubo situaciones claras donde los arqueros (Casillas en España, Stekelenburg en los Naranjas) fueron protagonistas y evitaron que el partido se definiera en los 90 minutos reglamentarios.

Parecía que los penales eran inevitables. Sin embargo, a cuatro minutos del final de la prórroga, Andrés Iniesta recibió una pelota de Cesc Fàbregas en el área, intentó controlarla y remató con potencia, venciendo la resistencia de Stekelenburg, convirtiéndose así en un héroe para el fútbol español.

Lo que muchos no saben es que toda esta historia pudo haber sido distinta si Iniesta tomaba una decisión errónea un año antes, tras la muerte de su amigo Dani Jarque, futbolista de R. C. D. Espanyol quien sufrió un infarto el 8 de agosto de 2009, cuando apenas tenía 26 años.

Esa muerte repentina, le provocó a Andrés una profunda depresión en la cual pensó con terminar su vida. “No tenía ganas de vivir. Era mi cuerpo, pero porque tenía que existir. No tenía esa alegría o energía que tiene que tener la vida. Te hacen pruebas y estás bien pero tu notas que algo no funciona. Te metes en tu cuerpo y tu mente, donde todo lo ves negro. Deseaba que llegase la noche para tomarme mi pastilla y descansar. Ese era el momento de más placer”, remarcó en 2020 Iniesta en el podcast The Wild Project de Jordi Wild.

Allí también confesó que, en esa época, “estaba en mi casa con mi novia en el sofá, pero era como abrazar una almohada. O estaba con mis padres y era igual. Y no es estar triste por haber perdido un partido, porque te ha dejado tu novia o porque un amigo te ha discutido. Es otra cosa. Hasta que no lo vives y lo sientes, no lo puedes comprender”.

El FC Barcelona tomó nota de lo que le estaba pasando y lo acompañó de gran manera, recomendándole iniciar terapia para sanar la herida por la pérdida de su amigo y colega.

Y esa decisión final, de intentar salir adelante y darle una oportunidad a la vida, le traería un regalo mayor a todo lo que ya había conseguido con el elenco Culé. Ese 11 de julio de 2010, tras enganchar el balón con toda su furia y anotar el gol más importante de la historia de España, pudo homenajear a Dani Jarque sacándose la camiseta y mostrando una remera en su honor, en una imagen inmortal.

“Sigo yendo a terapia porque necesito arreglarme conmigo mismo. Me gusta escuchar a los profesionales hablar sobre enfermedades mentales y depresión. Con el tiempo, la vida te enseña que la depresión y las enfermedades mentales pueden afectar a cualquiera. No se trata de cosas materiales. Puedo tener todos los autos del mundo y todo lo que quiera, pero aun así es difícil enfrentar los problemas de la vid”, sentenció el hoy futbolista de Vissel Kobe de Japón que se encuentra celebrando sus 39 años de una vida envidiable.