Nacho Fernández y Marcos Rojo palpitaron el Superclásico

En la antesala del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, programado para este domingo 21 de abril en el Estadio Mario Alberto Kempes, Marcos Rojo e Ignacio Fernández, capitanes de ambos equipos, ofrecieron sus perspectivas en una conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Ambos jugadores destacaron la importancia del clásico como uno de los eventos más destacados del fútbol mundial y resaltaron la paz como mensaje clave en esta ocasión. Además, discutieron las claves del partido, subrayando su trascendencia para el futuro de sus respectivos equipos.

Fernández hizo hincapié en la posibilidad de que el partido se defina en los penales, pero enfatizó: "No lo tenemos en mente, pero sabemos que se puede dar. Vamos a ir a buscarlo para ganar en los 90 minutos, y si después vienen los penales también confiamos, tenemos un arquero campeón del mundo".

Por su parte, Rojo señaló la importancia única del Superclásico en su carrera, comparándolo con otros grandes encuentros a nivel internacional: "Es el clásico más importante que me ha tocado jugar a lo largo de de mi carrera. He jugado Argentina - Brasil y el de Manchester, pero este no tiene comparación".

El retorno de ambas hinchadas al estadio también fue un tema abordado por Nacho Fernández, quien expresó: "Ojalá sea en paz, nos merecemos eso. De local tenemos 85 mil personas que nos alientan y es un plus, ahora es mitad para cada uno".

Finalmente Rojo subrayó la relevancia del clásico para Boca , describiéndolo como un partido fundamental para el futuro del club: "Es un partido muy importante para nosotros y la gente de Boca. Me encanta jugarlo y espero que sigamos demostrando lo que estamos haciendo. El partido es clave para el futuro".