Fuego cruzado: Carlos Tevez acusó a un dirigente de AFA de "enterrar" dinero de la Selección

Tras del polémico empate entre Independiente y Barracas Central por 2 a 2, Carlos Tevez lanzó duras críticas contra Pablo Dóvalo, el árbitro del encuentro. No escatimó en palabras, lo tildó de "ladrón" y expresó que desde el principio sabían que iban a jugar "contra 14", refiriéndose tanto a los jugadores del equipo rival como al trío arbitral compuesto por el árbitro principal y sus asistentes.

De manera inmediata, Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), contraatacó al entrenador de Independiente a través de su cuenta en X.

"Como no eras tan estudioso en el curso para DT (digo por el analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, Memoria Eólica“, escribió el dirigente vinculado a Claudio Chiqui Tapia.

Toviggino recurrió a una serie de incidentes pasados para atacar a Carlos Tevez. Recordó el momento en que asumió como entrenador en Rosario Central y las críticas que recibió por no tener el "título habilitante" para ejercer como tal. Aunque el asunto llegó incluso a la Justicia, con denuncias presentadas por entrenadores con títulos, el tema se resolvió y Toviggino continuó su carrera sin mayores obstáculos.

Además, el dirigente calificó a Tevez como un jugador violento dentro del campo y señaló que en otros partidos de Independiente no se había quejado, insinuando que en esta ocasión el exjugador de Boca no protestó porque su equipo, en apariencia, se benefició.

“Creo que tantos viajes a Pilar te están desorientando un poco, Tovillino (sic). Además de tu colección de autos antiguos e importados en Pilar, deberías también desenterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China. La memoria es un tanto selectiva, ¿verdad, Alí Baba?”

Por su parte, Sergio Agüero también intervino en la pelea para respaldar a Tevez y a Independiente.

"Antes de hablar, ¿por qué no explicas cómo funciona el VAR? Porque la verdad, papá, no se entiende nada. Ah, ¿y tú qué curso has hecho?", le respondió Agüero a Toviggino.