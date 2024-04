Brandan: "No lo tomé como algo personal"

La definición a semifinales de la Champions League se llevaba toda la atención del miércoles deportivo.

Sin embargo, poco de la suerte del Real Madrid o del Manchester City

poco importaba en el micro mundo de dos instituciones de puja histórica en el conurbano bonaerense.

Es que para todo quien se precia de clásicos en este país, sabe que Tigre- Chacarita mantienen una rivalidad histórica, por sobre la división que ocupen.

Sea por Primera División, el ascenso o la Copa Argentina, el duelo entre el Funebrero y el Matador es una atracción única para dos hinchadas de mucho arraigo popular, en la provincia de Buenos Aires.

Justamente hoy se completó el encuentro por los 32ª de la Copa Argentina que había empezado a jugarse en febrero, que entonces ganaba Tigre 1 a 0 y se suspendió luego que un botellazo desde la tribuna impactó en la cabeza del volante mendocino Fernando Brandan.

En la reanudación de esta tarde, Chacarita logró empatarlo merced a un tanto del experimentado Rodrigo Salinas, en Off Side- y luego resolverlo desde la definición desde los doce pasos. Y justamente como un héroe redentor, al mendocino le tocó convertir el gol del triunfo.

En diálogo con Ciudadano News, el mendocino contó vía WattsApp las sensaciones sobre este tarde inolvidable para la gente de Chacarita Juniors.

“La verdad es que se hizo tan extensa la espera de este partido que no veíamos la hora de jugarlo. Sabíamos que iba a ser atípico porque se iban a jugar pocos minutos e imaginábamos que nos iban a dar la pelota para defender el resultado. Pudimos convertir en un principio y creo que sumando los dos encuentros hicimos un gran partido. Fuimos justos ganadores”, comenzó diciendo Brandán, hijo del legendario Enrique Eleodoro Brandán, delantero de paso por Talleres, Argentino y Godoy Cruz.

“Fuimos ampliamente superiores a pesar que en el primer partido que jugábamos estábamos en desventaja. Hoy debíamos atacarlos constantemente y empezar a tener creación para concretar. Lo hicimos, se abrió el partido y pese a insistir para llegar al segundo gol, se nos cerró el arco. En lo personal feliz, porque sabíamos que podíamos darlo vuelta y por tener otra vez en el equipo a nuestro capitán”, añadió Fernando Brandán.

Se refiere a la vuelta de Luciano Perdomo, el mediocampista que volvió a firmar planilla después de sufrir un accidente de tránsito a comienzos de año en el que casi pierde la vida.

Luego de lo acontecido en el Chacarita- Tigre de febrero hubo fuego cruzado entre Néstor Pipo Gorosito, entrenador del Matador y Brandán. El hoy ex entrenador había dicho “cabeceó la botella”, como bajándole el precio a la agresión que sufrió el mendocino.

Brandán dice no guardar revancha por aquello: “Nooo, era especial por el hecho de ser una etapa definitoria, un clásico y quedar en la historia del club. Como te decía por el esfuerzo, la vuelta del capitán, por tener el equipo completo y sobreponernos de situaciones en resultados que no eran positivos.

“En ningún momento lo tomé como algo personal, las situaciones personales son puertas para adentro de casa, donde se ve de otra manera. Esto es por el respeto a Chacarita, el poder jugarlo de esa manera y disfrutarlo.

Se viene ahora San Lorenzo y Brandán ya lo palpita: “Contento de enfrentar a un rival de primera división y un grande como San Lorenzo, tanto para nosotros como para el club es importante. La expectativa es sumamente alta y estamos esperando que se confirme la fecha y poder seguir demostrando que este equipo aspira a grandes cosas”

Su último párrafo es para la provincia de la que es oriundo:

“Nací en Mendoza, hice infantiles en Andes Talleres, practiqué varios deportes, pero tenía el futbol como sueño. La ilusión de jugar en un equipo de Mendoza, no la pierdo nunca. Siempre es lindo jugar en tu lugar, en tu ciudad. Si bien no me queda mucho de carrera, la ilusión de poder hacerlo nunca se descarta”, cierra diciendo el héroe de la tarde para la parcialidad funebrera.

Su derrotero

“Luego de Mendoza, hice las inferiores en Racing y Quilmes, después pasé al Federal A para actuar en Racing Olavarría y Rivadavia de Lincoln. Fui a Temperley y tuve la fortuna de estar en los dos ascensos. Me fui a Australia por casi dos años, volví a Temperley, luego a San Martín de San Juan. También a San Martín de Tucumán para actuar unos partidos en Villa Dálmine. Me tocó irme a Malta por casi un año y medio, pasé por All Boys, Gimnasia de Jujuy y ahora tengo el privilegio de estar en Chacarita”.