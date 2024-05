Atlético Tucumán venció a un Boca desdibujado

Con varios suplentes, Boca dejó una actuación decepcionante en su visita a Tucumán, donde cayó por 1-0 frente a Atlético Tucumán en el arranque de la Liga Profesional. Ahora, las miradas se centran en el enfrentamiento crucial ante Fortaleza por la Copa Sudamericana, programado para este miércoles.

El único gol del encuentro fue obra de Mateo Coronel, que permitió a Atlético Tucumán romper una racha negativa de victorias, habiendo ganado apenas un partido en todo el año. La llegada de Facundo Sava al banquillo ha insuflado ánimo al equipo, que mostró una cara renovada en el campo.

Para Boca, el duelo ante Fortaleza en la Copa Sudamericana es vital, ya que una victoria lo colocaría como líder del grupo y lo acercaría aún más a los octavos de final del torneo continental.

El gol de Atlético Tucumán llegó temprano en el encuentro, con un error grosero de Sergio Romero, que Renzo Tesuri aprovechó para marcar el 1-0. Aunque inicialmente se había señalado que Mateo Coronel había obstaculizado al arquero, el VAR revirtió la decisión y validó el gol.

El equipo tucumano amplió su ventaja a los 28 minutos, cuando un excelente pase de Mateo Bajamich encontró a Tesuri, quien asistió a Coronel para que este marcara con un remate de derecha ante la pasividad de Romero.

En la segunda mitad, Boca intentó desequilibrar la sólida defensa rival, pero se encontró con un Atlético Tucumán bien plantado en el terreno de juego. Los momentos clave para convertir se vieron empañados por la ansiedad y el nerviosismo del equipo visitante.

Síntesis

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Agustín Lagos, Alexis Flores, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra; Mateo Bajamich y Mateo Coronel. DT: Facundo Sava

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Milton Delgado; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Frank Fabra; Luca Langoni y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Goles en el primer tiempo: 28' Mateo Coronel (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 9' Jabes Saralegui por Fabra (B); Lucas Janson por Delgado (B); 12' Marcelo Estigarribia por Bajamich (AT); 21' Tomás Castro Ponce por Lagos (AT); 39' Justo Giani por Tesuri (AT); Matías Orihuela por Acosta (AT); Iker Zufiaurre por Medina (B).