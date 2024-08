El retador de Canelo Alvarez sigue calentando la previa del pleito

Aún restan algunas semanas para el esperado combate entre Edgar Berlanga y el tricampeón mundial Canelo Álvarez. No obstante, el boxeador boricua no tiene miedo y ve posibilidades de tumbar al rey del peso supermedio.

Berlanga será el rival 66 en la carrera de Canelo y el cuarto de origen boricua para el tapatío y busca a toda costa ser quien pueda vengar a sus compatriotas.

Edgar Berlanga es oriundo de Nueva York, pero su ascendencia es de Puerto Rico y se anuncia como boricua y un guerrero del boxeo de su país, de acuerdo a lo mostrado en las dos ruedas de prensa celebradas en Nueva York y Los Angeles, sitios en los que las conferencias se vieron intensas y llenas de polémica.

Berlanga ha adelantado que mostrará el porqué de su récord de 22 victorias con 17 nocauts y sin derrotas ni empates. Sostiene que él tiene 'dos pistolas' en cada mano con lo que buscará dar la campanada.

Además, el aspirante a llevarse los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo ha reflexionado que su habilidad número 1, será la inteligencia para enfrentar al cuatro veces campeón en diferentes divisiones.

Edgar Berlanga 🇵🇷 entrena entre semana y también en el fin de semana porque quiere arrebatarle los cinturones mundiales 👑👑👑 WBC&WBA&WBO de peso supermedio a Canelo Álvarez 🇲🇽 el 14 de septiembre y convertirse en leyenda



📸 @Guruscience #ESPNKnockOut #CaneloBerlanga pic.twitter.com/Ec2Q1mtee3 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) August 26, 2024

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, de 34 años de edad, y que enfrentará a Berlanga de 27 años, también alista toda su artillería para el choque en la Arena T-Mobile el 14 de septiembre próximo.

Canelo, está en Lake Tahoe, en un entrenamiento de altura en el que combina entrenamiento de boxeo a 1,987 metros sobre el nivel del mar, además de entrenar carrera, trote y resistencia en las montañas de ese sitio, en el que además se aísla de todo para concentrarse.

El filoso Berlanga

Berlanga comentó: " Ya no hay respeto por ningún oponente una vez firmado el contrato. Es un negocio. Él va a intentar matarme frente a mi familia. Esto es cosa de gladiadores, y yo voy a hacerle lo mismo. Sobre mi hijo, que me caiga muerto, no le tengo miedo a nadie. Voy a morir con las botas puestas, y él debería hacer lo mismo".

También habló sobre lo sucedido en la rueda de prensa: "No me gustó cuando me sonrió en la conferencia de prensa. Sentí que me estaba tomando como una broma. Conozco sus intenciones. Soy de un barrio en Nueva York. Si me sonríes en la cara, eso es una falta de respeto."

También fue más allá en su lengua filosa contra Canelo: "Muchos mexicanos no lo quieren. Voy mucho a México. No lo quieren. Su gente son mis fans. Les gustamos. Los puertorriqueños no me odian así de loco. Él es un 'comemierda'. Tiene dinero, pero el dinero no te hace. Es sobre cómo tratas a la gente. La gente me quiere por eso.

"Él solo está hablando mierda. No me importa un carajo. Él sabe lo que hay. Lo miré directamente. Como dijo Tony Montana en la película Scarface, 'Los ojos no mienten, chico'. Y puedes verlo en mis ojos, no le tengo miedo a ningún hombre."

"Canelo va a caer en el sexto round", prometió el estadounidense de ascendencia portorriqueña.