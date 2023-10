Dibu Martínez fue elegido como el mejor arquero del mundo

Si bien todas las luces se la llevó Lionel Messi, ganador de su octavo Balón de Oro, Emiliano Dibu Martínez también hizo lo propio: se adjudicó el Trofeo Lev Yashin, que distingue al mejor arquero del mundo en el último año. ¡Tremendo!

El actual arquero de la Selección argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, fue reconocido en gran parte a sus atajadas en dicha copa, principalmente en el cierre de la prórroga ante Francia en la gran final, donde con su pie izquierdo le tapó el gol de la consagración a Kolo Muani.

Como dato de color, el galardón de mejor arquero del mundo se lo entregó su papá.

Luego de obtener semejante reconocimiento, el marplatense se refirió a los otros porteros con los que compartió terna: "Mirando a esos fenómenos, son un orgullo. Son arqueros que admiro mucho. Marc (Ter Stegen), Bono que no está. Yo los sigo mucho".

"Este premio es una sorpresa. Sin el apoyo de mis compañeros de la Selección y del Aston Villa, no sería posible. Ganar en grupo es lo que realmente importa. Quiero dedicar este reconocimiento a mi familia, a mis dos hijos hermosos, a mi hermano y, en especial, a mi padre", sentenció Dibu, ganador también del premio The Best a principios de este año.