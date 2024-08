Daniel Barrea y el buen momento de Godoy Cruz: "Vamos partido a partido"

Godoy Cruz vive un excelente momento en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), y Daniel Barrea, una de sus figuras en la delantera, ha sido clave, sobre todo en la goleada ante Deportivo Riestra, anotando dos de los cuatro tantos. Con tres victorias al hilo, el conjunto mendocino se mantiene enfocado en seguir creciendo y buscando la clasificación a la Copa Libertadores del año que viene.

"El otro día (ante Deportivo Riestra) pudimos sacar tres puntos importantes y jugando bien. Es fundamental para seguir creciendo. Vamos paso a paso", expresó Barrea en diálogo con Minuto 91, programa que se emite de lunes a viernes de 17.00 a 19.00 en Ciudadano News 91.7 FM.

Barrea también habló sobre la dinámica interna del equipo: "Lo importante es ganar, pero es fundamental si lo hacemos jugando como lo hicimos en el último partido. Se fueron jugadores importantes y vinieron otros. Era cuestión de tiempo para volver a afianzarnos", explicó.

En cuanto a su posición en el campo, Barrea se mostró cómodo con la versatilidad que le ofrece su rol dentro del equipo: "Soy centrodelantero, pero no me considero solamente eso. He jugado mucho por las bandas y estoy contento. Si me salen las cosas, quiere decir que sumo para el grupo y eso es lo que más me gusta", señaló.

Además, el atacante amplió: "Daniel (Oldrá) me habló de la opción de jugar por las bandas. Me dio mucha confianza, algo que yo necesitaba, y por suerte las cosas van bien".

Finalmente, Barrea reflexionó sobre la experiencia fallida de la Copa Libertadores y la filosofía del equipo para lo que resta de la temporada. "Pensábamos que podíamos haber llegado mucho más lejos en la Libertadores . Te dan ganas de estar ahí. Tuvimos que pasar de página y lo tomamos como un aprendizaje", afirmó.

"Vamos partido a partido. No nos ponemos objetivos a largo plazo. Creo que si solo apuntás a un torneo, te puede jugar en contra. Tomamos cada partido como una final", concluyó el cordobés.

Godoy Cruz enfrentará a Lanús en su próximo compromiso el domingo a las 14.30, por la fecha 12 de la LPF. Luego, el miércoles 28 de agosto, tendrá que medirse con Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Dos partidos fundamentales para el futuro del Expreso.