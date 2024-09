Boca sufrió de más, pero se quedó con la victoria frente a Central

La tormenta de Santa Rosa fue un invitado especial en una noche de invierno en la Bombonera. Boca Juniors se hizo fuerte en el primer tiempo, sufrió en el segundo y, en su casa y frente a su gente, retomó la senda de la victoria. En la previa, hubo un minuto de silencio por el fallecimiento del uruguayo Juan Manuel Izquierdo, exjugador de Nacional de Montevideo.

El equipo conformado por Diego Martínez jugó muy bien el primer tiempo, sacó ventaja en el área rival y luego se defendió gracias al buen trabajo de Chiquito Romero. El entrenador boquense volvió a apostar a la línea de cinco defensores (Advíncula, Anselmino, Lema, Rojo, Saracchi), tres mediocampistas (Medina, Pol Fernández, Zenón) y dos delanteros (Merentiel y Brian Aguirre) y le dio resultados. Enfrente, Rosario Central, dirigido por Matías Lequi, se mostró muy caído tras el primer tanto, no pudo levantar cabeza, aunque mejoró en la segunda etapa.

De entrada, el local tomó posesión de la pelota y se paró en campo rival. En la primera jugada del partido, abrió el marcador por intermedio de Cristian Lema. A los 3`, el marcador central ejecutó un tiro libre en la puerta de la medialuna para dejar sin reacción a Jorge Broun que solo atinó a mirar como ingresaba el balón pegado a su palo derecho. Fue el primer tanto del zaguero con la camiseta azul y oro.

Foto: X / @RosarioCentral

El primer tanto del dueño de casa fue para Central un baldazo de agua fría, del cual tardó en reponerse. A la visita le costó generar juego por el medio para romper líneas defensivas, a pesar de la jerarquía de mitad de cancha hacia adelante con Campaz, Mauricio Martínez e Ignacio Malcorra. Pero cuando estos empezaron a juntar pases, el Xeneize sufrió por la izquierda, a la espalda de Saracchi.

De tanto ir Central, en busca del empate, quedó mal parado en el retroceso y en una contra letal, el Xeneize amplió la diferencia a los 15. Zenón armó la jugada, Medina la colocó contra el palo derecho y en el rebote definió Aguirre para marcar su primer gol. Con el 2-0 a favor, el local marcó los tiempos del juego. Altos rendimientos de Pol Fernández, Zenón y Medina, el trío de mediocampistas, para ganar la mitad de cancha y comandar la ofensiva.

Así está La Bombonera para @BocaJrsOficial vs @RosarioCentral a pesar de la tormenta de Santa Rosa. pic.twitter.com/enc8IfwK6R — Lucas Gatti ⭐⭐⭐ (@gattiluc) August 31, 2024

La primera polémica de la noche se dio a los 25´ cuando Jorge Baliño le perdonó la tarjeta roja a Martínez, que achuró a Saracchi y lo sacó varios minutos del partido. El VAR no llamó, y el árbitro apenas le mostró la cartulina amarilla. Luego de esa jugada, Central se despertó de la siesta y salió a buscar el descuento. Lo tuvo de taco Enzo Copetti, pero respondió muy bien Chiquito Romero.

Fue una ráfaga de 20 minutos que Central aprovechó para dominar la pelota y jugar en campo rival. De esta manera, tiró centros a la olla, mientras que Boca se replegó en su campo para salir de contra, dejando únicamente arriba a Merentiel.

Al comienzo del complemento, el Canalla tuvo el descuento en los pies de Copetti que definió a la carrera tras un centro de Malcorra, pero Romero, bien parado, evitó el gol. En la siguiente jugada, Campaz ejecutó con zurda al primer palo de Chiquito que voló para mandar la pelota al córner. De contragolpe, Aguirre pudo haber estirado la diferencia.

Se hizo un segundo tiempo de ida y vuelta. Central parado con cuatro defensores, misma cantidad de mediocampistas y dos defensores se paró en campo rival para asfixiar en la salida del rival. Además, entró en juego Malcorra con su buen manejo de la pelota para manejar la ofensiva. También, entró en juego Jonathan Gómez, que en una jugada personal habilitó al ex delantero de Racing para que defina con derecha y estrellé uno de los caños defendido por Romero. Aunque en esos momentos de buenos niveles de varios canallas, extrañó a Campaz, que casi no participó del juego.

Foto: X / @BocaJrsOficial

En ese momento, Rosario mereció el descuento, pero por falta de puntería no pudo llegar al gol. En cambio, no hubo reacción del local cuando la visita dominó el juego y no pudo manejar los tiempos del partido. Pol Fernández fue el único que hizo todo bien y jugaba por sus compañeros.

Luego, llegaron los cambios. En Boca, Gary Medel reemplazó a Rojo, y en el Canalla, Malcorra y Martínez les dejaron sus lugares a Augusto Solari y Marco Ruben. Además, Chiquito Romero chocó con Copetti en una jugada accidental y fue sustituido por Leandro Brey. También, ingresaron Agustín Martegani y Nacho Miramón por Zenón y Aguirre.

Sobre el final, llegó el descuento por intermedio de Campaz de tiro libre. El colombiano acarició la pelota con zurda para dejar sin reacción a Brey. No tuvo tiempo para más. Después, Brey se vistió de héroe y sacó lo que podría haber sido el empate del Canalla. Así se acabó el partido, con el local sufriendo para cerrar la victoria.

Boca le ganó 2-1 a Rosario Central y volvió al triunfo, tras el empate con Estudiantes en La Plata. El próximo partido será en el Malvinas Argentinas el sábado que viene a las 20 contra Talleres por la Copa Argentina.