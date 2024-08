Los Pumas lo tuvieron, pero lo perdieron en la última

En un agónico partido en el Estadio UNO de La Plata, Los Pumas cayeron por 20 a 19 ante Australia en la tercera fecha del Rugby Championship 2024, marcando la despedida del histórico Agustín Creevy del seleccionado argentino. Los Wallabies lograron llevarse la victoria en el último suspiro del encuentro, gracias a un penal ejecutado por Ben Donaldson en tiempo de descuento.

El encuentro comenzó de manera desafortunada para Los Pumas, cuando, apenas transcurrido un minuto de juego, Pedro Rubiolo recibió un fuerte impacto en el rostro durante un intento de tackle, lo que obligó a su reemplazo por Tomás Lavanini. Este golpe temprano no solo afectó la formación inicial, sino que también condicionó el planteo táctico del equipo.

A pesar de este contratiempo, el conjunto dirigido por Felipe Contepomi salió con determinación y energía, demostrando firmeza en los contactos y asfixiando a los australianos con una presión constante. Esa actitud ofensiva fue recompensada rápidamente cuando Santiago Carreras abrió el marcador con un penal bien ejecutado. Poco después, Los Pumas continuaron su dominio territorial, y, tras un avance sostenido de los forwards, Juan Martín González apoyó el primer try del partido, ampliando la ventaja para el equipo argentino.

Aunque los dirigidos por Contepomi parecían controlar el ritmo del juego, Australia demostró su capacidad de respuesta. En una jugada colectiva bien elaborada, Jake Gordon rompió la defensa argentina y apoyó un try bajo los palos, acercando a los Wallabies en el marcador. Sin embargo, Los Pumas no se dejaron amedrentar y rápidamente volvieron a la carga, intentando generar peligro con patadas profundas que pusieron en aprietos a la defensa australiana. Si bien no lograron concretar jugadas claras dentro de las 22 de su rival, Santiago Carreras capitalizó los errores de los Wallabies con un penal adicional, dejando el marcador 13-7 al término del primer tiempo, tras un fallo de Noah Lolesio en un intento de descuento.

Los Pumas vs. Australia

La segunda mitad arrancó con la misma intensidad, con Los Pumas decididos a aumentar su ventaja. La presión sobre la línea defensiva de Australia dio frutos cuando Santiago Carreras convirtió otro penal, llevando la diferencia a nueve puntos. Sin embargo, los Wallabies respondieron con eficacia una vez más. Primero, Rob Valetini consiguió un try que volvió a estrechar el marcador, y luego Noah Lolesio, redimiéndose de su fallo anterior, anotó un penal que le dio a Australia la ventaja por primera vez en el partido, 17 a 16.

En los minutos finales, el entrenador Contepomi decidió mover las piezas y darle ingreso a Agustín Creevy, quien fue recibido con una ovación en su última aparición con la camiseta de Los Pumas. La entrada de Creevy le aportó un nuevo impulso al equipo, que luchó con todo para revertir el resultado. Tomás Albornoz logró poner nuevamente a Los Pumas al frente con un penal a falta de diez minutos para el cierre.

Sin embargo, en un final cargado de dramatismo, Australia tuvo la última palabra. En la jugada decisiva, Los Pumas cometieron una infracción en su propio campo, lo que permitió a Ben Donaldson ejecutar un penal que selló la victoria para los Wallabies por un ajustado 20 a 19, dejando a Los Pumas con el sabor amargo de la derrota en un partido que pudo haber sido una despedida ideal para Agustín Creevy.