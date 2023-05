Se recuperó: Boca superó con comodidad a Belgrano en La Bombonera

“Dale Bo, dale Bo, dale Boca que no ha pasado nada”, cantaron en la previa los hinchas boquenses, haciendo alusión a la derrota ante River por 1 a 0 en la fecha pasada. Empujado por el aliento de su público, el Xeneize se recuperó de buena manera en una Bombonera repleta.

Con un equipo que tuvo varias sorpresas, como los regresos de Frank Fabra y Darío Benedetto, que se recuperaron de sendas lesiones, y de Martin Payero que cumplió una fecha de suspensión ante el Millonario, el conjunto de Jorge Almirón volvió a ganar y mejoró la pobre imagen que había mostrado en el Monumental de Núñez.

Nicolas Valentini, Valentín Barco, Alan Varela, Pol Fernández, Luis Vázquez, que habían jugado contra River, les dejaron sus lugares a Marcelo Weingandt, Fabra, Payero, Oscar Romero y Benedetto. Solo seis repitieron: Sergio Romero, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Cristian Medina y Sebastián Villa.

Boca inició el partido tratando de jugar en campo rival y con un sistema de juego diferente al de una semana atrás. Con cuatro defensores, misma cantidad de mediocampistas y dos delanteros, tuvo la clara intención de ser protagonista y tomar la rienda del juego, y por momentos lo fue consiguiendo. En cambio, su rival agazapado en su campo salía de contra golpe, con la intención de agarrar mal parada a la defensa local.

Los primeros minutos no fueron los mejores. El dueño de casa estuvo impreciso y perdía muy rápido la pelota. Romero no entraba en juego. Payero se paró de doble cinco junto a Medina, pero no participada de la gestación de jugadas, y todo dependía de la velocidad de Villa por izquierda para llegar al arco defendido por Nahuel Losada.

Con el paso del tiempo, el conjunto de la Ribera fue mejorando. El paraguayo empezó a agarrar el balón, y el tándem que hacía junto con Villa y Fabra por la izquierda empezaba a dar sus frutos, especialmente desde la gestación de juego. Pero Benedetto, que volvía a ser titular luego de casi un mes de inactividad, no tuvo buena puntería.

Las llegadas de riesgo fueron para el local durante el primer tiempo. El atacante colombiano tiró un centro para el cabezazo de Benedetto, que se fue por encima del travesaño. Luego, lo tuvo Payero que llegó a posición de gol dentro del área tras un pase rasante de Villa, pero increíblemente mandó el balón por encima del travesaño. Romero también estuvo cerca con un disparo de afuera del área que encontró bien ubicado al arquero. Y sobre el final, Figal pudo marcar con un cabezazo en el segundo palo, pero se fue desviado.

El complemento fue lo mejor de Boca en los 90´. Arrancó, enchufado, impuso supremacía sobre el Pirata y presionó en todos los sectores de la cancha. A los 48´, abrió el marcador con un disparo fuerte desde afuera del área de Payero que venció las manos del portero Losada para marcar el 1 a 0.

Inmediatamente, en la siguiente jugada se generó la polémica de la noche. Centro desde la derecha de Advíncula para que Benedetto la empuje en el segundo palo y convierta el segundo tanto. El árbitro Fernando Espinoza marcó offside. Pero desde el VAR, con Lucas Novelli como encargado, le advirtieron que Payero estaba habilitado en el primer palo y convalidó el gol.

A partir de ese momento, todo fue del local: el manejo de la pelota, los tiempos del partido y las situaciones de gol para estirar la diferencia, pero la falta de eficacia se lo impidió.

La victoria trae un poco de calma para el dueño de casa, y un cambio de imagen para volver a enderezar el rumbo con la idea de sumar puntos y terminar entre los tres mejores de la tabla anual de posiciones para poder clasificarse a la Copa Libertadores ´24, sin depender de su actuación en la edición actual.

Síntesis

Boca: Sergio Romero; Marcelo Weingandt, Facundo Roncaglia, Nicolas Figal, Frank Fabra; Luis Advíncula, Cristian Medina, Martin Payero, Oscar Romero; Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Jorge Almirón.

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Barinaga, Alex Godoy, Meriano, Alex Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas, Bruno Zapelli; Franco Jara y Pablo Vegetti ©. DT: Guillermo Farré

Goles: 48´ Payero (BO), 52´ Benedetto (BO)

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: Alberto J. Armando