Argentina y Uruguay se mataron a goles en el Sub-23

La Selección argentina Sub-23 igualó con Uruguay por 3 a 3, en el marco de la última fecha de la fase de grupos del Preolímpico de Venezuela. El elenco de Mascherano se quedó con la primera ubicación del grupo y clasificó sin problemas a la fase final por uno de los dos cupos para París 2024.

El partido arrancó con una intensidad tremenda, más allá de que Uruguay ya se sabía eliminado. Fiel al estilo de Bielsa, los Charrúas atacaron mucho, pero también dejaron huecos en defensa que serían aprovechados por la Albiceleste.

A los 11 minutos de la primera etapa ya ganaba Argentina 2 a 0, producto de los tantos de Baltasar Rodríguez, en primera instancia, y luego de Aaron Quiroz.

La respuesta de Uruguay no se hizo esperar y a los 19´ llegó el descuento de Luciano Rodríguez.

Sin embargo, Argentina otra vez ampliaría el score a través de Francisco González.

Antes del cierre de la primera mitad, nuevamente habría descuenta de los Charrúas, en esta oportunidad por parte de Cesar Araujo a los 42´.

Ya en el complemento, los de Bielsa no renunciaron a sus bases, incluso con la eliminación ya confirmada.

Fue así que a los 16' Matías Abaldo puso el 3 a 3 que sería definitivo.

Argentina con este empate, más la derrota de Paraguay ante Chile (1-2) se quedó con el primer puesto del grupo B. Ahora protagonizará el cuadrangular final con el propio Paraguay, Brasil y Venezuela. De ellos, saldrán los dos lugares para París 2024.

Los próximos partidos de Argentina

Argentina vs. Venezuela (lunes 5 de febrero)

Argentina vs. Paraguay (jueves 8 de febrero)

Argentina vs. Brasil (Domingo 11 de febrero)