Antonela Roccuzzo recibió una propuesta para lanzar su carrera como futbolista

Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, ha sido sorprendida con una propuesta inusual para su carrera profesional. Aunque ella ha demostrado tener muchas habilidades en el ámbito laboral, nunca ha mostrado interés en seguir los pasos de su esposo en el mundo del fútbol. Pero ahora, el Kun Agüero le ha ofrecido un puesto en su equipo de Queens League llamado Kunitas.

Agüero mencionó a varias posibles candidatas para el equipo, y en primer lugar nombró a Morena Beltrán como la presidenta del mismo. Luego, surgió la idea de incorporar a Antonela al equipo, aunque el Kun reconoció que no sabía si ella estaría interesada: "Habría que tantearla".

La propuesta laboral de Agüero ha generado gran interés en el mundo del espectáculo y el deporte. Antonela Roccuzzo es conocida por ser una exitosa empresaria en Argentina, pero hasta el momento no se había destacado en el mundo del fútbol. Su marido, Lionel Messi, es uno de los mejores jugadores del mundo y capitán de la Selección Argentina.

La noticia ha generado una gran expectativa en los medios de comunicación y en las redes sociales. Muchos se preguntan si Antonela aceptará la propuesta de Agüero y si finalmente se convertirá en una futbolista profesional. Hasta el momento, la empresaria no ha hecho ninguna declaración al respecto.

En cuanto a la propuesta del ex delantero del Manchester City, no está claro qué papel tendría la madre de Ciro, Mateo y Thiago en el equipo de Queens League. Si bien el Kun mencionó que le gustaría tenerla en su equipo, también reconoció que no sabe si ella estaría interesada en esta propuesta.

Estallaron las redes sociales con la nueva faceta de Lionel Messi

Varios de los seguidores del número 10 de la Argentina, comentaron: “Que elegancia”, “Ni la elegancia es de Francia ya” “Que elegancia la del campeón del mundo”. Al igual que los usuarios de Instagram, Antonela Roccuzzo, su esposa, reaccionó a la campaña dejando muchísimos emojis de caritas enamoradas. Mostrando todo su amor hacia al papá de sus tres hijos, el que la tiene mas enamorada que nunca.

La modelo apoyó la campaña de Lionel Messi en las redes sociales. En varias oportunidades ella lució al vestirse los diferente modelos confeccionados por la marca. Compartió con sus seguidores en sus historias las publicaciones de Louis Vuitton y la acompaño de su amor y admiración hacia el delantero argentino, que se llevo un triunfo una vez más.