Fecha 14 de la Copa de la Liga 2024: días, horarios, árbitros y TV

Este sábado 13 de abril comienza la última fecha de la Copa de la Liga. A excepción de Godoy Cruz, quien ya logró la clasificación hace dos jornadas, hay varios equipos que se ilusionan con ingresar a los cuartos de final. Para eso, deberán finalizar entre los cuatro mejores de sus respectivas zonas. A continuación, el cronograma de partidos que tendrá los platos fuertes para el lunes 15 y martes 16.

Zona A

Sábado 13 de abril

19.00: Huracán vs. Atlético Tucumán. Árbitro: Andrés Gariano (TV: TNT Sports)

Domingo 14 de abril

21.00: Gimnasia vs. Banfield. Árbitro: Sebastián Zunino (TV: Espn Premium)

Lunes 15 de abril

20.00: Argentinos vs. Barracas Central. Árbitro: Fernando Echenique (TV: TV Pública)

20.00: Independiente vs. Talleres. Árbitro: Nicolás Ramírez (TV: TNT Sports)

20.00: Independiente Rivadavia vs. Vélez. Árbitro: Fernando Rapallini (TV: TNT)

20.00: Instituto vs. River. Árbitro: Silvio Trucco (TV: Espn Premium)

Miércoles 17 de abril

19.30 Rosario Central vs. Deportivo Riestra. Árbitro: Andrés Merlos (TV: TNT Sports)

Zona B

Sábado 13 de abril

17.00: Tigre vs. Unión. Árbitro: Franco Acita (TV: Espn Premium)

Domingo 14 de abril

17.00: Sarmiento vs. Platense. Árbitro: Fabrizio Llobet (TV: Espn Premium)

19.00: Central Córdoba vs. San Lorenzo. Árbitro: Luis Lobo Medina (TV: TNT Sports)

Martes 16 de abril

19.30: Belgrano vs. Racing. Árbitro: Jorge Baliño (TV: Espn Premium)

19.30: Boca vs. Godoy Cruz. Árbitro: Leandro Rey Hilfer (TV: TNT Sports)

19.30: Defensa y Justicia vs. Newell’s. Árbitro: Hernán Mastrángelo (TV: TV Pública)

19.30: Lanús vs. Estudiantes. Árbitro: Nazareno Arasa (TV: TNT)