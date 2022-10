VIDEO | ¿Qué se esconde detrás de las manzanas de Magritte?

El “Hijo del Hombre” es la creación más conocida del pintor surrealista belga René Magritte. Este artista era atípico y se dedicó a jugar con el cerebro de las personas creando paradojas visuales.

Lo que realiza René Magritte son alteraciones de la realidad muy simples que incomodan a nuestro cerebro. Un claro ejemplo es su obra "Esto no es una pipa" de 1929. Pues no lo es. Es un dibujo que representa una pipa, por tanto, no es una pipa.

“El hijo del hombre" es un óleo sobre lienzo de 116 x 89 cm que Magritte pintó en el año 1964, cuando tenía 65 años. En la actualidad Pertenece a una colección privada, aunque a veces está en exposición, la última, fue en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, en 2018.

¿Quién es el personaje que esconde su rostro tras la fruta? Se supone que es una especie de "alter ego" del artista, que normalmente se presentaba de esta manera en público.

Este aspecto de perfecto contable tiene un papel muy relevante en la película "El secreto de Thomas Crown" de 1999, en la que Pierce Brosnan cumple el rol protagónico.

Magritte al respecto de su obra explicó: "Todo lo que vemos esconde otra cosa, siempre queremos ver lo que está oculto por lo que vemos".

"Mi pintura son imágenes visibles que no ocultan nada; evocan misterio. Cuando uno ve uno de mis cuadros, se hace esta simple pregunta: '¿Qué significa eso?' No significa nada, porque el misterio no significa nada", explicó el pintor.