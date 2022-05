Pasado Verde presenta su nueva evolución sonora

"Viernes 13: no te cases ni te embarques", reza el dicho... Pero poco le importó la fecha -que de todos modos no aclara nada sobre lanzar música nueva- a los integrantes de Pasado Verde, que el 13 de mayo presentaron Volcán, el primer adelanto de su próximo disco de estudio.

"Nosotros habíamos sacado Declaración de principios el 14 de febrero, Para vos lo sacamos el 25 de diciembre, también fechas especiales. Y hasta hace un tiempito solo se podían sacar temas los viernes en Spotify, y cómo íbamos a ir a Buenos Aires, entonces elegimos el viernes 13 de mayo, para que saliera la canción antes del show", explicó en una entrevista con Ciudadano News Fabricio Potenzone, guitarrista de la banda mendocina.

De esta forma, Volcán llegó a las plataformas digitales, y a YouTube con su video grabado en Francia, para revelar una nueva sonoridad en Pasado Verde, un poco más cercana al indie-pop que al rock. "El tema es la punta del iceberg del disco. Hay una vuelta de rosca en lo que veníamos haciendo. Siempre hemos querido que prevalezca la canción, pero desafiándonos nosotros mismos", explicó el músico del grupo que también integran Exequiel Stocco (voz, guitarra y sintes), Franco Santillán (bajo), Joaquín Ferreira Nazar (guitarra) y Leonardo lemoli (batería).

"Hemos bajado un poco las distorsiones del rock clásico, yo nos sigo escuchando rockeros, pero se viene algo un poco más de indie no tan argentino... No es tan Bandalos Chinos, es más mendocino que argentino, no tan oscuro", profundizó Fabricio.

Sobre el álbum en el que estará Volcán, que todavía no tiene nombre, el guitarrista reveló que "la idea es que salga más o menos en septiembre", y contó: "Lo produjimos con Luca Beguerie Petrich (ex Usted Señalemelo) y Joaquín Guevara. El otro disco lo habíamos hecho nosotros y ahora decidimos meternos con un productor". "A su vez buscamos que sea todo un poco más dinámico, se grabó prácticamente en dos o tres meses", aseguró.

"Nos queda la mezcla y el mastering, pero está todo grabado y encaminado. Son más o menos 10 canciones, pero puede que se serruchen y queden 5 o 6", dijo también el guitarrista, quien explicó que el nuevo disco de Pasado Verde "tiene esto de hablar de lo que nos pasa hoy, de despojarse y de volver a la canción en si. Vamos todos a favor de la canción, los productores también entendieron eso".

Pasado Verde en Mendoza

Luego de tocar en Palermo (Ciudad de Buenos Aires) y a punto de comenzar una gira por distintas provincias, Pasado Verde presentará Volcán y su nuevo sonido en el Teatro Mendoza (San Juan 1427 de Ciudad) este viernes, desde las 21.30. "Hay canciones que no pueden faltar, y además vamos a presentar Volcán. La idea es tocar en esta época de frío y no tocar por un tiempo en Mendoza. Tenemos fechas en Rosario, en San Juan y en Córdoba también", avisó Fabricio Potenzone.

Las entradas tienen valores de $1.800 (Platea Baja), $1.500 (Platea Alta y Palco Alto) y $1.100 (Pullman). Se pueden adquirir en Tu Entrada.

"Es la primera vez que vamos a ir al Teatro Mendoza. Tocó Marilina (Bertoldi) y me dijeron que se paró la gente, ojalá que sea así, porque ver a Pasado Verde sentado es medio un embole (risas). Siempre portándose bien obvio, como decía el Cebo (Cara), la famosa 'fiesta consciente'", alentó el músico.

¿Qué pasa con el trap?

"Con el tema del trap, lo estudiamos muchísimo en cuarentena porque teníamos el género más consumido en la casa. Gente que sabe nos explicó que la edad promedio de las personas que consumen, no sé, Bizarrap, es de 10 a 12 años más o menos", observó el guitarrista de Pasado Verde sobre el movimiento urbano.

Además, opinó: "Si el Duki tiene 8 millones de escuchas, debería hacer 5 River más o menos, pero son muchos chicos los que los escuchan. Más allá de eso, nos encanta que son pibes y pibas que les dicen que no a las viejas productoras, vinieron a romper todo".

Por último, Fabricio Potenzone observó: "Los traperos están llevando músicos, vimos a Wos, a Dillom, Paco y Catriel también tienen banda. Nos gusta que la música vaya cambiando y que esté viva, que se vaya transformando. A mi me encantan Los Beatles, pero si fueran ellos hasta el final de los días, sería un embole".