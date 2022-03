'House of the Dragon' ya tiene fecha de estreno

A través de sus redes sociales, HBO anunció esta tarde el arribo a su plataforma, HBO Max, de la primera temporada de House of the Dragon. La tan esperada precuela de Game Of Thrones se podrá ver on demand a partir del 21 de agosto.

Además, el servicio compartió imágenes inéditas de la serie que contará con un elenco integrado por Matt Smith, Emma D’Arcy, Paddy Considine, Eve Best, Steve Toussaint, John Macmillan, Savannah Steyn, Wil Johnson, Rhys Ifans, Olivia Cooke, Jefferson Hall, Gavin Spokes, Ryan Corr, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Graham McTavish, David Horovitch y Bill Paterson.

House of the Dragon transcurre tres siglos antes de los hechos que se muestran en Game Of Thrones, y presenta un panorama en el que la familia Targaryen escapa de la destrucción de Valyria para resguardarse en Rocadragón.

A su vez, en Poniente, Viserys es elegido para suceder en el trono a su abuelo, Jaehaerys. Él goza de una gran bondad y amabilidad, pero estos atributos no serán los ideales para asumir el régimen de una monarquía.

Sin bien la serie tendrá como protagonistas a los Targaryen, también presentará a personajes de otras importantes familias: los Velaryon, los Hightower, los Lanniter y los Strong.