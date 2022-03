Disney+ estrenó 'Moon Knight': el antihéroe que Marvel necesitaba

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa expandiéndose con series que llegan a través de la plataforma Disney+.

Ficciones como WandaVision, Loki, Falcon y el Soldado de Invierno, What if...? o Hawkeye arribaron al streaming para profundizar en algunas historias que transcurren luego de Avengers: Endgame.

Ahora, la compañía lanza una propuesta mucho más jugada: Moon Knight, una miniserie de seis capítulos -el primero se estrenó hoy- sobre un oscuro antihéroe, mucho menos conocido que Iron Man, Capitán América, Spider-Man, Viuda Negra o Thor.

La apuesta de Marvel no se limita solo a presentar un personaje "nuevo" para el universo cinematográfico, sino que también, para hacerlo, eligió como showrunner a Jeremy Slater, uno de los escritores más particulares de Estados Unidos, responsable de pelìculas como 4 Fantásticos y la adaptación live action de Death Note, y de series de televisión como The Umbrella Academy y The Exorcist.

Esta nueva ficción está protagonizada por Oscar Isaac, quien encarna a Steven Grant, un mercenario estadounidense de origen judio que sufre trastorno de identidad disociativo (TID) y tiene recuerdos de una vida pasada que no es la suya.

La sinópsis oficial de Moon Knight adelanta: Después de un fatídico encuentro, Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y comparte cuerpo con Marc Spector, un exmercenario, y el despiadado avatar de Khonshu, el dios egipcio de la luna y la venganza. Con sus enemigos convergiendo sobre ellos, Steven debe aprender a adaptarse a esta revelación y trabajar con Marc. Con otros motivos divinos en juego, los dos deben navegar por sus complejas identidades en medio de una batalla mortal que se desarrolla entre los poderosos dioses de Egipto.

Sobre la ficción que estrenará un capítulo por semana hasta el 4 de mayo, Kevin Feige, director de Marvel Studios, le dijo a Empire: "Hay momentos en los que Moon Knight está lamentándose sobre otro personaje, y es fuerte y brutal, y la reacción instintiva es: ‘Vamos a retroceder en esto, ¿verdad?’ No. No vamos a retroceder. Hay un cambio de tono. Esto es una cosa diferente. Este es Moon Knight".