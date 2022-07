Edu Schmidt: "Hay cierta amistad entre un músico y su público"

Por primera vez en tres años, Edu Schmidt regresa a Mendoza en el marco de su gira Alrevés; y en una semana muy particular para la amistad, ya que este miércoles se celebra el Día del Amigo.

“Hay cierta amistad entre un músico y su público, en esa relación. Antes compraban discos, ahora te escuchan en Spotify y te van a ver... es una especie de fidelidad medio amistosa”, opinó en diálogo con Ciudadano News el exintegrante de Árbol, que este miércoles abrirá su gira por Cuyo con un recital en el bar Convoy de San Martín.

En el recital de mañana, en el este de la provincia, Edu planea estrenar Alrevés, el tema que le da el nombre a la gira y que, por cuestiones burocráticas, todavía ni siquiera está en Spotifty porque “tardan como tres semanas en escucharlo y aprobarlo”. “Al show de San Martín voy con banda. Estaría bueno estrenarla (a la canción) en San Martín. Es un tema muy arriba, tiene energía. Hay algo en la letra que habla de lo que 'tenés' que hacer, que a los que hacemos música nos pasa mucho. Todos tienen ideas y te dicen: ‘Vos lo que tendrías que hacer es...’, o: ‘No, porque las redes, las fotos, la canción...’. Entonces, Alrevés dice algo así como: ‘Todo lo que me digas que tengo que hacer, lo voy a hacer, pero al revés'".

“No es que uno se niega al cambio, pero molesta un poco esta proyección que hace la gente con las canciones. A un laburante no se le pide que sea el mejor, a un médico no se le exige ser el mejor, pero con el músico todos proyectan que sea el mejor, que llene estadios y todo eso. De eso habla Alrevés”, profundiza.

Después de tocar en San Martín, Edu Schmidt se presentará el jueves en Babel (San Rafael), el viernes en Willys Bar (Chacras de Coria), el sábado en una fiesta privada y el domingo en La Comuna (San Luís). Con respecto a la apretada agenda que le espera para estos días, el artista recordó que “era algo que hacía mucho antes de la cuarentena, pero ahora me da un poco de vértigo”, y aclaró: “De acá a un mes y medio, prácticamente no voy a estar en casa, después de dos años y medio de estar 24/7 en casa. Hay una necesidad un poco exagerada de hacer todo, me parece que como sociedad tenemos que parar un poquito”.

El repertorio que estará interpretando el multiintrumentista y cantante en sus recitales en Cuyo incluirá hits de Árbol, también de su etapa solista. “Seguro van a haber hits de Árbol, porque son canciones mías, haré canciones de mis discos solistas y algunos covers también. Armé una banda con músicos de allá y nos vamos a adaptar a lo que la gente quiera escuchar”.

El espectáculo también tendrá temas de su último álbum: Croto (2020). “A las canciones las hice antes de la pandemia, nos faltaba un tema y el disco salió en la cuarentena. Terminó siendo medio premonitorio, porque habla un poco de lo que después me pasó en la pandemia, principalmente el tema Ya fue y su video, que hablan de mandar todo a la mierda y reinventarse. A mi me pasó que en la cuarentena no tenía muchas ganas de hacer música, entonces me puse a cocinar y ahí surgió SHLEPER, un proyecto de cocina que tengo con mi novia”.

Este emprendimiento gastronómico de Edu y su pareja actualmente está en stand-by. “En este año tan vertiginoso retomé la actividad musical con todo y mi novia, que es trabajadora social, empezó a trabajar en un proyecto muy importante, entonces nos miramos y dijimos: ‘Por ahora no’. Por ahora está en el freezer, literal, por ahí con el calorcito volvemos”, avisó.

Discos, ¿Para qué?

A lo largo de su carrera, Edu Schmidt sacó grandes discos, como Jardín frenético (1996), Guau! (2004) y Miau! (2006); con Árbol o El silencio es salud (2009), Chocho (2014), Loco (2017) y Croto (2020); como solista. Sin embargo, el músico asume y hasta se siente más cómodo con la nueva forma de sacar canciones a través de singles y no tener que armar álbumes de larga duración. “Se está cuestionando un poco el disco, por lo general vamos sacando singles y tenés las redes andando. Para los que somos de la época en la que sacabas discos de 12 o 13 canciones, es como más fácil, porque sacás 3 o 4 temas y ya podés ir andando. Yo con este tema ya puedo ir saliendo de gira”, dijo.

“Yo me demoro mucho en cada tema, y creo que de esta manera es más práctico, es más fácil, porque soy muy exigente con las canciones y llegar a tener un disco con todas canciones buenísimas era muy difícil, ahora tengo una que me parece buenísima, la saco y listo”, finalizó.