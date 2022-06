Eclipse festeja sus 25 años con el show ‘Pink Floyd Pulse’

Eclipse cumple 25 años interpretando la música de Pink Floyd, y comienza a festejarlo con un concierto único. El próximo viernes, a las 21, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427 de Ciudad), presentará en concierto Eclipse: Pink Floyd Pulse, en el que interpretará en forma completa el mismo show que prácticamente marcó la despedida de los británicos de los escenarios.

Pulse es el nombre del material de audio y la película que la banda de rock progresivo publicó sobre los espectaculares shows del The Division Bell Tour, en 1994. Además de los temas del álbum y de otros clásicos de Pink Floyd, en la gira, interpretaron los temas del mítico disco The Dark Side Of The Moon.

Como en cada una de sus presentaciones, Eclipse presentará Pulse apoyándose en pistas, sonidos y loops originales del grupo.

La banda que se presentó por primera vez un 4 de diciembre del año 1997, aprovechará este concierto para reunirse con sus fans para festejar 25 años ininterrumpidos en escena, durante los cuales ha sido galardonado repetidamente por su calidad artística y reconocido por la crítica y sus fieles seguidores.

La banda mendocina está integrada por Jorge Garín (voz líder), Sebastián Rivas (guitarras), Juan Pablo Bruno (guitarra acústica, saxo y coros), Adriana Rodríguez (coros), Edgardo Povez (guitarras), Federico Zuin (bajo), Fernando Moncada (batería y secuencias), Mariel Santos Vidal (coros), Claudio López (teclados y secuencias) y Alejandro Pizarro (puesta y producción general). Las entradas tienen un valor de $700 en Entrada Web.