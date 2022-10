Algunas AUH no podrán anotarse para el bono de $50000

A pocos días para que se anuncie oficialmente y se abran las inscripciones, se supo que el bono de $50.000 (o IFE 5) no podrá ser cobrado por algunos beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, Embarazo y Discapacidad.

En este informe te contamos cuáles AUH tienen mayores chances de cobrar el triple pago de $16.500 planificados para octubre, noviembre y diciembre respectivamente.

Si bien todavía existe la posibilidad de que ninguna asignación reciba el bono, lo cierto es que dicha prestación si podría cobrarlo ya que no es un plan sino un programa de pago universal.

Se especula que el gobierno entregará 2 millones de bonos a repartir entre los sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica dentro del territorio nacional.

"Cobro solo AUH"

Aquellas personas que solo cobran AUH, AUE o Discapacidad, no reciben salarios complementarios (Potenciar, Fomentar, Puente, etc.) y tampoco cobran planes sociales como la Tarjeta Alimentaria, son los que más chances tienen de poder acceder al bono de 50.000 pesos. En otras palabras, las AUH con chicos mayores de 14 años van a tener más posibilidad de aprobar el estudio socioambiental obligatorio que se presentará en los próximos días.

"Cobro AUH y Potenciar"

Como muchos saben, Asignación Universal por Hijo y Potenciar Trabajo son compatibles. De todas maneras, el pago del bono resultaría imposible para las personas que cobran estos dos beneficios ya que el salario complementario Potenciar sí es considerado un plan social y por ende no pueden acceder a los $50.000. En estos casos, se recomienda no anotarse.

"Cobro AUH y Alimentar"

Este caso es similar al de Potenciar. La iniciativa "Argentina Contra el Hambre" (tarjeta alimentaria) es considerada un plan ya que se paga con fondos de Desarrollo Social, Por tal motivo, las AUH con chicos menores de 14 años que reciben el complemento, no podrán acceder al IFE 5. En estos casos se recomienda no anotarse.

"Cobro AUH y SUAF"

Las mujeres con hijos de distintos padres que cobran asignaciones familiares y universales en forma simultánea tampoco tendrán la posibilidad de cobrar el bono aún no recibiendo planes sociales complementarios. Esto es porque reciben un salario familiar atado a un trabajo en blanco y, como el requisito fundamental es no tener empleo en relación de dependencia, no se recomienda completar la inscripción.

"Cobro AUH y Monotributo Social"

Las y los trabajadores de la economía popular si podrían acceder al pago. Esto ocurre porque todas las personas dentro del RENATEP en su gran mayoría son beneficiarios en situación de vulnerabilidad social que prestan servicios desde una PyME familiar. En estos caso se recomienda anotarse siempre y cuándo no cobren Potenciar Trabajo o Fomentar Empleo.

"Cobro AUH y el gas"

Las personas que además de la asignación por hijo también cobran el subsidio del Programa Hogar, van a tener chances de cobrar pero van a quedar por debajo de las aquellos beneficiarios que solo reciben AUH. Se recomienda inscribirse pero las posibilidades de cobro son bajas.

"Cobro AUH y Progresar"

En estos casos no se recomienda anotarse. Se trata de aquellas personas que están dentro de la beca progresar en la línea 16 y 17 años. Si bien el progresar no es un plan si es un beneficio extra compatible con AUH desde mayo 2022.