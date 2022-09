Bono de $50.000: posibilidad de cobro para AUH y monotributo

A la espera de nuevos detalles sobre el bono de 50.000 pesos que va a entregar ANSES en octubre, noviembre y diciembre, miles de beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, Embarazo y Monotributo se preguntan si podrían recibir un bono adicional.

Lo cierto es que en principio ninguna persona que cobre "planes sociales" podrá acceder al pago. Sin embargo, ni la AUH o el monotributo se consideran planes ya que la asignación es un programa universal y el monotributo no garantiza un pago mensual de ningún tipo. Además, de acuerdo al comunicado oficial sobre el mal llamado IFE 5 o refuerzo de emergencia, el pago adicional tendrá como beneficiarios a los sectores más vulnerables y por tal motivo tanto la AUH como el monotributo (incluida la categoría "social"), debido a la situación económica actual, deberían tener la posibilidad de anotarse para poder cobrar.

¿Cuáles AUH tendrían más chances de cobrar el bono?

Si tomamos en cuenta que la Tarjeta Alimentaria si es un plan social del tipo alimentario, las Asignaciones con mayores posibilidades de aprobar el estudio socioambiental (inscripción), serán aquellas que tiene hijos con más de 14 años y por ende no cobran el complemento de alimentos. Por otra parte, el bono quedaría descartado para las AUH que además cobran el plan laboral "Potenciar Trabajo" y el plan para víctimas de violencia de género "Acompañar".

Por el contrario las AUH que solo cobran el haber mensual y no reciben otro tipo de ayuda por parte del estado, quedarían en mejores condiciones de aprobar el refuerzo de emergencia de $16.500 por tres meses.



¿Qué monotributos tendrían más chances de cobrar el bono?

La situación de cada monotributista (categoría A o B) o monotributista social dependerá de los montos facturados en los últimos meses. Esta evaluación también formaría parte del estudio socioambiental que se abrirá en los próximos días en la que también podrían entrar los pequeños y medianos contribuyentes en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Así, los monotributistas que quedarán mejor posicionados para cobrar el refuerzo de 50 mil, serán aquellos que, a pesar de estar pagando los impuestos fiscales, no han facturado montos considerablemente altos atados a la situación de crisis económica, la falta de ventas y la pobre prestación de servicios de la cual están afectados una buena parte de las PYMES.

¿Cuándo abren las inscripciones para el bono?

A la fecha no hay inscripción para el pago de 50.000 pesos. Sin embargo, se espera que en los próximos días se habilite la convocatoria online que consistirá en una declaración jurada a modo de solicitud. En la misma se investigará la situación laboral, habitacional, familiar, sanitaria, etc de cada solicitante. Una vez entregado el documento legal (virtual), desde ANSES se cruzarán datos con AFIP, RENAPER y Trabajo con el fin de distribuir la inversión social (retenciones soja) entre los sectores que más lo necesitan.