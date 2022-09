Bono 50000: inscripción, quiénes lo cobran y cuándo lo pagan

Hace instantes se oficializaron más detalles sobre el bono de 50000 pesos que ANSES entregará sobre los sectores más vulnerables. Lo recursos para la inversión social provienen de la recaudación por retenciones a la soja que, durante los primeros 3 días de aplicación, recaudó cifras por encima de los mil millones de dólares.

Cómo inscribirse al bono de anses

Se espera que la convocatoria se abra a partir del 28 de septiembre, a una semana de que se presenten las nuevas cifras de indigencia por parte del INDEC. Si bien todavía no se conocen detalles sobre la mecánica de inscripción, si se sabe que será de diversas modalidades: presencial, virtual y también es posible que se abran canales de ayuda solidaria para aquellos que viven en situación de calle a través de operativos móviles.

Importante: por ahora no hay inscripciones para ningún bono. Se recomienda, como siempre, no entregar datos personales a nadie.

Bono de 50 mil pesos: cuándo lo pagan

Una vez relevados los datos de 2 millones de personas en "extrema vulnerabilidad" durante la última semana del mes, las liquidaciones estarán disponibles a partir de la primera semana de octubre y se pagarían durante la segunda quincena del mes que viene. En este punto, vale la pena aclarar que el pago se acreditará en 3 partes: 16.500 en octubre, 16.500 en noviembre y 16.500 en diciembre.





Bono 50 mil pesos: quiénes lo podrán cobrar y quiénes no

Una de las consultas más frecuentes en los últimos días en el programa de streaming "Anses Al Día" (de lunes a viernes a las 15:30 en redes sociales de Ciudadano News), fue "cómo se si me corresponde el bono de anses" Para despegar esta duda aclaramos que el bono especial de anses no podrá se cobrado por AUH, SUAF ni PNC. El objetivo es que el dinero llegue a los sectores que no tienen trabajo en blanco y tampoco reciban ayudas sociales de ningún tipo como Potenciar Trabajo, pensión SIPA, jubilación o monotributo.

El único grupo dentro de la Administración Social de la Seguridad Social que podrá recibirlo serían las personas dentro del fondo de desempleo.

Aquí, es importante aclarar que el bono para trabajadores en blanco (SUAF que cobran menos de $131.208) no tiene nada que ver con este pago de emergencia y que el principal requisito es: "no recibir ningún plan social ni tener trabajo en blanco". En total, será 2 millones de beneficiarios y beneficiarias.

Para más información sobre este tema recomendamos visitar el sitio oficial www.anses.gob.ar.