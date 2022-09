ANSES: ¿se pagará un nuevo bono a la AUH en 2022?

El jueves 15 de septiembre trascendió que el Gobierno pagaría un plus de $2700 por única vez a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Inmediatamente crecieron las consultas acerca del presunto bono y los detalles, como las fechas de cobro.

El "rumor" surgió a raíz del acto que encabezó el presidente, Alberto Fernández, en el que informó el presupuesto que se destinará a ciencia y tecnología. Sin embargo, por ahora no se confirmó un pago adicional.

¿Qué se sabe hasta el momento y qué cobrará la AUH?

¿Hay un plus para AUH?

Hasta el momento no se anunció un nuevo bono. Si bien no se descarta que llegue una ayuda económica, la novedad de este supuesto pago de $2700 es muy reciente y salió en pocos medios de comunicación. Además, desde ANSES no hicieron anuncios.

Existe la posibilidad de que se trate de una noticia falsa o antigua. Por eso se recomienda informarse a través de los canales oficiales, no brindar datos a terceros y no anotarse en ningún formulario, ya que no hay inscripciones a bonos.

¿La AUH cobra el bono de $16500?

Todavía quedan detalles a definir sobre el bono que se pagaría en octubre, noviembre y diciembre y se espera que en las próximas semanas se haga un anuncio. Será para personas en "extrema vulnerabilidad", sin trabajo en blanco ni planes del Estado, es decir que la Asignación Universal por Hijo podría quedar afuera. Sin embargo, habrá que esperar el comunicado oficial.

Importante: si se confirma un plus o pago extra, sería para después de septiembre.

¿Qué pagos tiene asegurados la asignación?

Estos son los pagos fijos o adicionales que sí están asegurados para las AUH:

Asignación por hijo con el 15,53% en septiembre > $6777 o $20.072 por discapacidad.

Tarjeta Alimentar para chicos de hasta 14 años > $9000 por un hijo, $13.500 por dos y $18.000 por tres o más.

Complemento de leche por el Plan 1000 Días para chicos de hasta 3 años > $1063.

Pago del 20% retenido si presentan la libreta AUH 2022 > $10.781 para quienes recibieron asignación durante todo el 2021. Se abona a los dos meses de hacer el trámite y hay tiempo hasta el 31 de diciembre.

También puede acceder a los Beneficios ANSES, mediante el cual recibe el reintegro de hasta $4000 en compras con la tarjeta de débito.

La AUH es compatible con: Programa Acompañar, Potenciar Trabajo, Plan Mi Pieza, Becas Progresar, Fomentar Empleo, Programa Hogar, Monotributo Social y Hay Equipo.

Cabe recordar que continúa el calendario de pagos de septiembre. El jueves 15 cobran los beneficiarios con documentos terminados en 5; el viernes 16, los finalizados en 6. Luego seguirá hasta el 21 de septiembre con los terminados en 9.