En base a lo que determina el decreto 576/2022, en principio auh no cobra el bono de 50000 peso de anses. Sin embargo, las posibilidades no son nulas teniendo en cuenta que el pago extra o IFE 5, tiene como universo de beneficiarios a personas sin trabajo y/o en situación de vulnerabilidad. Estas últimas dos características son propias de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo, si pensamos que muchas de las personas que lo cobran son madres solteras, que viven en barrios populares y no tienen trabajo en blanco.

Por tal motivo, la inscripción estará abierta a todo público y se calcula que de los 2 millones de participantes, la AUH podría tener chances de cobrarlo al igual que las personas dentro del beneficio del gas.

Anses bono de $50.000: inscripción y formulario

Si bien todavía no está confirmado, se especula que la página oficial para anotarte al bono estaría disponible durante la primera semana de octubre. Así, el formulario estará activo en la página argentina.gob.ar e incluirá una declaración jurada en el que los solicitantes deberán acreditar sus cobros en blanco, obras sociales, automotores, viviendas, ingresos sociales, entre otros elementos que puedan determinar la situación sociocultural.

En consecuencia, se recomienda que aquellas personas que tengan trabajo en relación de dependencia, estén dentro de una obra social, cobren más de dos prestaciones sociales o hayan adquirido un auto, directamente no se inscriban.

Para conocer muchos de estos datos, los solicitantes deberán entrar al portal MI ANSES ingresando la clave de seguridad social. Allí aparecerán los beneficios activos que determinarán si se puede cobrar el bono o no. Al mismo tiempo, si una persona aparece con un beneficio activo que no está cobrando, se recomienda actualizar los datos en ANSES o Desarrollo Social con el fin de que esta situación no interfiera con la posibilidad de cobrar.

Para más información sobre este y otros temas de ANSES, te recomendamos visitar el sitio oficial www.anses.gob.ar.