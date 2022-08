Como se esperaba, este miércoles el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el porcentaje de aumento por Ley de Movilidad para todos los beneficiarios del organismo.

Además comunicó los detalles del bono para jubilados y pensionados, que se otorgará como un refuerzo junto a este incremento desde septiembre. En esta nota te contamos todos los detalles del anuncio y los montos finales con aumento para todos en ANSES.

¿De cuánto será el aumento en septiembre?

Será del 15,53% y alcanza a todos los beneficiarios de ANSES:

Jubilados y pensionados (todos los tipos de haberes)

Pensiones No Contributivas (Vejez o Invalidez, Madres de 7 hijos, PUAM)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignación Prenatal y Maternidad

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Asignación por Cónyuge

¿Quiénes cobran el bono?

A diferencia del incremento, el bono no alcanzará a todos los beneficiarios. Este refuerzo se paga a jubilados, pensionados y todas las PNC, aunque no se especificó si deben ser mayores de edad o no. Se presume que si, ya que en otras ocasiones fue un requisito.

Por otro lado es importante aclarar que no hay que anotarse para recibir el pago extra, sino que se dará automáticamente a quienes les corresponde en septiembre y junto a sus haberes de ese mes.

Importante: no reciben el bono AUH, SUAF, AUE y otras asignaciones.

¿Cuánto cobro con aumento y/o bono?

Los montos a cobrar el mes que vienen dependen del tipo de haber o prestación que se reciba en ANSES. El bono es de $7000 y se pagará en septiembre, octubre y noviembre como un refuerzo hasta llegar al último aumento en diciembre. Esto significa que durante 3 meses cobrarán con ese dinero de más.

Jubilados y pensionados

La jubilación mínima se eleva a $43.353 y todos los titulares reciben $7000 de bono, por lo que en total percibirán $50.353 en los próximos meses. Por su parte, aquellas personas que cobran $47.000 en adelante recibirán un proporcional de $4000 hasta alcanzar el tope de dos haberes mínimos.

Entonces, los titulares con dos haberes mínimos (jubilación y pensión) cobran desde septiembre $86.705, pero con el extra de $4000 pasarán a percibir $90.705. El incremento, sin refuerzo, también le corresponde a la jubilación máxima.

Pensiones No Contributivas (PNC)

PNC Madres de 7 hijos > es equivalente a una jubilación mínima, por lo que cobrarán $50.353 más la Tarjeta Alimentar si tienen chicos de hasta 14 años ($9000 por uno, $13.500 por dos y $18.000 por tres o más). Si tienen un hijo en dicha edad, el monto será de $59.353.

si tienen chicos de hasta 14 años ($9000 por uno, $13.500 por dos y $18.000 por tres o más). Si tienen un hijo en dicha edad, el monto será de $59.353. PNC por Vejez o Invalidez (discapacidad) > es el 70% de la mínima. Desde el mes que viene cobran $30.347 más el bono, o sea 37.347 pesos.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) > es el 80% de la mínima, por lo que percibirán $34.682 y $7000. En total cobran $41.682.

Asignaciones CUNA (AUH y SUAF)

Por ahora no se confirmó otro beneficio adicional para la asignación universal y la asignación familiar, es decir que no reciben este refuerzo, pero tienen asegurado el aumento del 15,53%. ¿Cuánto cobran en septiembre?

AUH > $6777 de bolsillo porque se cuenta el 20% retenido. Además tienen la Alimentar con los montos ya mencionados, el complemento de leche si tienen chicos de hasta 3 años, el retenido de $10.781 si presentaron la libreta en junio o julio y otros adicionales como el salario complementario, solo si están en Potenciar Trabajo. Este último cobrará $23.925 en septiembre.

porque se cuenta el 20% retenido. Además tienen la Alimentar con los montos ya mencionados, el complemento de leche si tienen chicos de hasta 3 años, el retenido de $10.781 si presentaron la libreta en junio o julio y otros adicionales como el salario complementario, solo si están en Potenciar Trabajo. Este último cobrará $23.925 en septiembre. AUH por discapacidad > $22.072 más Tarjeta Alimentar, retenido o ayuda escolar.

SUAF > $8471 más el complemento para las categorías 1 y 2 . Como en general baja cuando aumenta el salario, entonces el tramo 1 seguiría cobrando $10.126 ($1665 de complemento). Vale recordar que el monto de SUAF baja de acuerdo a los ingresos, pero el Ministerio de Economía analiza aumentar los topes para cobrar.

. Como en general baja cuando aumenta el salario, entonces el tramo 1 seguiría cobrando $10.126 ($1665 de complemento). Vale recordar que el monto de SUAF baja de acuerdo a los ingresos, pero el Ministerio de Economía analiza aumentar los topes para cobrar. SUAF por discapacidad > $27.590 para el tramo 1 más complemento.

Asignación por Embarazo (AUE) y Prenatal

Funcionan como AUH y SUAF. La asignación por embarazo cobrará 6777 pesos más 9000 pesos de tarjeta alimentaria, es decir $15.777. Por su parte, Prenatal recibirá $8471 si está en la categoría 1.

Asignaciones de Pago Único

Matrimonio > $14.788

Nacimiento > $9874

Adopción > $59.058

Además, la asignación por cónyuge se eleva a $2053.

Otros pagos con incremento

Generalmente la ayuda escolar anual está atada a la suba por Ley de Movilidad. Entonces, desde septiembre su monto sería de $7099, mientras que el complemento del Plan 1000 Días aumentaría a $1063.

Por otro lado, el salario mínimo, Potenciar Trabajo, Acompañar y Desempleo cobran con aumento en septiembre y sus montos son: $47.850, $23.925, $47.850 y hasta $23.083, respectivamente.