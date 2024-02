¿Vuelve el Programa Hogar? Todo lo que se sabe del subsidio

A pesar de la falta de pago de los últimos meses, esta semana surgieron novedades sobre el Programa Hogar de ANSES y su continuidad. El subsidio se otorgaba a miles de familias para la compra de garrafas al no tener servicio de gas natural. Ahora, podría volver.

De ser así, sería una buena noticia para todos los beneficiarios porque la suba de precios desde diciembre provocó un fuerte aumento en las garrafas en todo el país. Además, el plan cubre el 80% del valor de mercado.

En esta nota te contamos qué se sabe del Programa Hogar 2024, cuándo se indicarán las fechas o montos y quiénes pueden acceder al pago del gas, entre otros detalles.

¿Vuelve el Programa Hogar en 2024?

Según indicó Bae Negocios, y también la doctora Tamara Bezares, desde la Secretaría de Energía afirmaron que el plan continuará y que pronto comunicarán el nuevo calendario de pagos para reanudar los pagos adeudados a todas las personas que tenían el beneficio activo.

Sin embargo, todavía no hay precisiones sobre los reclamos por el retroactivo de los meses no cobrados y tampoco confirmaron los montos que regirán a partir de ahora. De hecho, en la página oficial continúan los valores del año pasado.

Por otro lado, el diputado Juan Marino (Unión por la Patria) deslizó que si se aprueba la Ley Ómnibus -la cual se debate actualmente en el Congreso bajo un tenso clima- el Gobierno Nacional podría tener la oportunidad de eliminar el Programa Hogar, pero aún es pronto para determinarlo.

¿Se paga el Programa Hogar en febrero?

Por ahora no aseguraron que se retome el programa en febrero. Si bien se espera que siga con normalidad, desde la secretaría se limitaron a dar dicha información y no se sabe aún qué pasará este mes.

De confirmarse, podría tener el mismo cronograma de las asignaciones como AUH y SUAF, tal como fue durante 2023.

¿Cuál es el monto de la Garrafa Social?

Como se indicó, no han informado si aumentarán o no los valores. Deberían actualizarse según los aumentos en los precios, pero no hay ninguna confirmación oficial. Además, cada provincia tiene su propio valor, el cual también varía en base a la zona de residencia, la cantidad de integrantes en el grupo familiar y el mes del año.

Por ahora, se pueden observar las últimas cifras que se pagaron antes de que se suspenda el plan en la nota de Ciudadano News sobre la garrafa.

¿Quiénes lo reciben y cómo anotarse?

Alcanza a los hogares de menores ingresos y entidades de bien público que no tengan conexión de gas natural. A su vez, es compatible con prestaciones como la AUH y jubilaciones, pero hay que respetar un tope de ingresos de dos salarios mínimos en la mayoría de los casos.

Para inscribirse al Programa Hogar hay que ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave de seguridad social, seleccionar 'Programas y Beneficios' > 'Tarifa Social' y luego seguir los pasos hasta acceder a 'Programa Hogar'. Desde allí el sistema consultará a la persona si quiere anotarse y se finaliza la gestión, que es muy sencilla.

Luego se otorgará un número de trámite y la inscripción quedará en proceso de evaluación. De 20 a 35 días después se debe responder a la solicitud, ya sea aprobada o rechazada. Desde Mi ANSES se puede chequear el estado del trámite.

Otras formas de hacer consultas o reclamos por el Programa Hogar son los canales de contacto: 0800-222-7376 (lunes a viernes de 8 a 20) o correo a [email protected].