Según confirmaron unos 200 beneficiarios de ANSES a este medio, se están registrando demoras en los pagos correspondientes al Refuerzo de Ingreso y también de otras prestaciones.

Al igual que con el cobro del refuerzo de ingresos para jubilados y pensionados, el calendario vuelve a presentar demoras.

La demora, según ANSES, responde a la logística de cada banco y no deberían demorar más de 48 horas (a partir de la fecha de cobro oficial) en acreditarse el dinero en cada cuenta.

Importante: las demoras son habituales y afectan a muchos beneficiarios. Que no hayas recibido el dinero no significa que hayas perdido el beneficio.

¿Quiénes no cobraron en fecha?

De acuerdo a lo comentado por espectadores del streaming ANSES AL DÍA (de lunes a viernes a partir de las 15 en redes sociales de Ciudadano News) los retrasos se presentan en el cobro de la primera cuota de 9000 pesos correspondiente al Refuerzo de Ingresos (bono mayo).

El calendario de cobros arrancó el jueves 19 con la terminación 0 y, sin embargo a la fecha (23 de mayo), muchas personas que resultaron aprobadas todavía no cobraron. La misma situación se replica para la terminación 1 que debía cobrar el viernes pasado y varios todavía no cuentan con el dinero en sus cuentas. En tanto, la terminación 2 debería haber cobrado hoy pero, según los beneficiarios todavía no cuentan con el pago.

Por otra parte, también se denunciaron demoras en el pago de jubilaciones que cobran más de la mínima y a eso se le suman retrasos en el cobro de la diferencia de aumento en Pensiones No Contributivas de Madres de 7 hijos.

¿Cuándo hay que reclamar?

Como se trata de demoras habituales (ocurren casi todos los meses) no es necesario reclamar hasta tanto pasen 3 días hábiles a partir de la fecha de cobro. Para denunciar la falta de pago, es necesario llenar el formulario de consultas en la aplicación MI ANSES o bien en Atención Virtual (página oficial de ANSES) ingresando con la clave de seguridad social.

De todas formas, es necesario destacar que todos los pagos de ANSES permanecen dos meses en la cuenta y después de ese tiempo vuelven a las cajas sociales.

Cómo cobrar sin tarjeta ni CBU

Las personas aprobadas que no tienen tarjeta de débito pueden cobrar por ventanilla en el banco, desde donde proviene el CBU que informaron en la inscripción. Por lo tanto, es imposible no tener la clave bancaria.

En el caso de que esté inactivo o querer obtener la tarjeta, el trámite se hace en el banco. Por su parte, quienes reciben sus haberes en el Correo también podrán cobrar de esa forma. Lo importante en todos los casos es llevar el DNI.