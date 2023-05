¿Por qué no está la liquidación SUAF o AUH en MI ANSES?

Arrancó el calendario de pagos de ANSES para mayo 2023 y el próximo martes 9 empezarán a cobrar las asignaciones como AUH y SUAF, quienes ya consultan cuáles son sus montos de este mes y qué pagos les corresponden.

Además crecen las preguntas por las fechas de cobro. Sin embargo, se repite una situación muy común: no aparece la liquidación completa ni el día de pago. En primer lugar, hay que saber que no se trata de un error y existe un motivo que ocurre todos los meses.

A continuación te contamos a qué se debe, qué hacer al respecto y todos los detalles sobre cuándo y cuánto cobran las asignaciones con pagos adicionales.

¿Por qué no veo la liquidación en Mi ANSES?

Pasa todos los meses y es una situación muy común. Se debe a leves demoras, es decir que todavía no se actualizaron todas las liquidaciones. En general se carga toda la información desde el viernes 5 en adelante, por lo que hay beneficiarios que tienen una parte y otra no, mientras que otros no tienen ningún dato de mayo cargado.

En la próxima semana se estarían cargando todas las liquidaciones en la aplicación Mi ANSES. Las mismas se consultas en la opción "Hijas e hijos" > "Mis Asignaciones".

¿Por qué no tengo fecha de cobro en mayo?

En este caso es el mismo motivo: se sigue actualizando la liquidación. Muchos titulares ingresaron a la página y se encontraron con la notificación de que no hay beneficios o próximas fechas de cobro. La realidad es que durante la próxima semana debe figurar el día y lugar de pago para cada beneficiario activo.

Importante: revisar en Mi ANSES que la fecha sea "05/2023".

¿Qué pasa con la ayuda escolar y el retenido?

También hay personas que presentaron el formulario de escolaridad o la libreta, para cobrar ayuda escolar y retenido, y aún no ven estos pagos en Mi ANSES. En este caso hay dos posibilidades:

Todavía no se cargó en el sistema y se verá el detalle de los montos durante la próxima semana.

Todavía no corresponde el pago. Quienes presentaron en marzo, pueden cobrar en mayo o junio. En cambio, quienes presentaron en abril deben recibir el pago en junio o julio (el tiempo de espera es de dos a tres meses desde que se hace el trámite).

Cabe recordar que SUAF solo presenta escolaridad porque no tiene retenciones, pero la asignación universal sí debe presentar la libreta para cobrar el 20% retenido del 2022. Para hacer ambos trámites hay tiempo hasta el último día hábil del año (29 de diciembre).

¿Cuándo y cuánto cobran las asignaciones?

AUH cobra $9172 por hijo o $29.869 por discapacidad y a esas cifras se suman pagos adicionales como la Tarjeta Alimentar con aumento, complemento de leche, retenido, ayuda escolar u otros programas compatibles.

Por su parte, SUAF cobra $11.465 por hijo o $37.336 por discapacidad si los titulares están en el tramo 1. Si se superan los topes de ingresos, empieza a bajar el monto. Por ahora no hubo novedades del complemento, pero ambas prestaciones tendrán aumento en junio.

El calendario de pagos de mayo 2023 es: