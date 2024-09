Las últimas novedades sobre el aumento de la Tarjeta Alimentar

A medida que siguen surgiendo novedades y confirmaciones para septiembre, y mientras se espera que arranque el calendario de pagos de ANSES, el Gobierno Nacional difundió cómo fue el aumento hasta ahora de la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Si bien está claro que la asignación tendrá el 4,03% de aumento este mes, millones de titulares esperan saber qué pasará con la prestación alimentaria, teniendo en cuenta que tuvo una serie de incrementos y luego se congeló.

En esta nota te contamos qué se sabe del aumento de la Tarjeta Alimentaria, cuánto se cobra en septiembre con el salario universal, las fechas de pago y más detalles.

¿De cuánto es la Tarjeta Alimentar en septiembre?

En un comunicado oficial que difundió el Ministerio de Capital Humano en sus redes sociales, la cartera a cargo de Sandra Pettovello reafirmó el aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para septiembre y recordó los montos de la Tarjeta Alimentar.

Además, hizo un balance entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, en el que aseguró que el aumento hasta el momento fue del 138%. Sin embargo, no anunciaron un nuevo incremento y por eso las cifras del programa alimentario son:

Por un hijo > $52.250

Por dos hijos > $81.936

Por tres hijos o más (monto máximo a percibir) > $108.062

Esto es lo que deben cobrar AUH y AUH por discapacidad, la Asignación por Embarazo (AUE) y la PNC Madres de 7 hijos, siempre que tengan hasta 14 años. Este extra no le corresponde a SUAF, jubilados o pensionados.

¿Cuándo aumenta la Tarjeta Alimentaria?

Desde el último aumento no hubo más novedades y, por ahora, no se ha dado otro anuncio sobre un incremento para la Tarjeta Alimentar. De todas formas, no se descarta que llegue más adelante, pero la única certeza es la actualización de todos los meses para los titulares de ANSES de acuerdo a la actual fórmula de movilidad.

Es importante recordar que, si bien los pagos salen de ANSES y se acreditan junto a la asignación, la prestación alimentaria responde a Capital Humano y por eso los aumentos no se otorgan de la misma manera.

¿Cuánto cobran AUH y Alimentar en septiembre?

El ministerio también remarcó que la AUH y la AUE "aumentaron un 308% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024". Además, el comunicado indica que hoy la asignación y la tarjeta alimentar "cubren el 99% de la canasta básica alimentaria", en comparación al 65% que cubría en noviembre del año pasado.

De todas formas, este mes se cobra con el 4,03% de aumento y por eso la AUH se eleva a $67.420 por hijo o $219.538 por discapacidad y se suman los pagos como la Alimentar, el complemento de leche para hijos de hasta 3 años, el 20% retenido, la ayuda escolar, entre otros extras.

Por ejemplo, una persona que tiene un salario y una tarjeta alimentaria debe cobrar $119.670 en septiembre. Pero todos los montos suben de acuerdo a la cantidad de hijos a cargo.

Informe alimentario🍽️ pic.twitter.com/Xx1MawrVyY — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) August 31, 2024

Calendario de pago septiembre 2024

Las fechas de cobro de la AUH arrancan el lunes 9 de septiembre. Los mismos días y en la misma cuenta, se acreditan los extras alimentarios. El cronograma completo es:

DNI terminados en 0 > lunes 9 de septiembre

DNI terminados en 1 > martes 10 de septiembre

DNI terminados en 2 > miércoles 11 de septiembre

DNI terminados en 3 > jueves 12 de septiembre

DNI terminados en 4 > viernes 13 de septiembre

DNI terminados en 5 > lunes 16 de septiembre

DNI terminados en 6 > martes 17 de septiembre

DNI terminados en 7 > miércoles 18 de septiembre

DNI terminados en 8 > jueves 19 de septiembre

DNI terminados en 9 > viernes 20 de septiembre

El mismo cronograma le corresponde a la liquidación SUAF y a los jubilados con haberes mínimos y bono de $70.000.