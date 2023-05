ANSES | Bono de $52.000: quiénes y cuándo lo cobran

Recientemente ANSES confirmó el aumento del 20,92% para todos los beneficiarios y, además, el aguinaldo y la renovación de un bono para millones de titulares. Sin embargo, con la expectativa crecen las dudas sobre otros pagos extra.

La realidad es que tres grupos principales recibirán este refuerzo por tres meses, como viene sucediendo desde el año pasado, y tendrán diferentes montos de cobro de acuerdo a sus haberes y la cifra del bono, que aumentará mes a mes.

A continuación te contamos quiénes cobran el bono de refuerzo, cuándo se paga, cuáles son los montos totales y qué se sabe sobre complementos para asignaciones.

¿Quiénes cobran el bono de ANSES?

El bono se paga a los jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas (PNC) desde el año pasado, ya que se renueva de forma trimestral. En esta ocasión los requisitos son los mismos: ser parte de estos grupos y tener haberes mínimos, con un tope máximo de dos mínimas.

En cambio, por ahora no se confirmaron bonos para asignaciones como AUH y SUAF, sino que estos beneficiarios tienen otros pagos adicionales. Si bien no se descarta que haya más medidas económicas, por el momento no hubo anuncios oficiales.

¿De cuánto es el bono para jubilados y pensionados?

A diferencia de los anteriores, que tenían siempre el mismo monto, esta vez el bono aumentará cada mes. El mismo se paga por tres meses, en junio, julio y agosto. Las cifras serán:

Junio > bono de $15.000

Julio > bono de $17.000

Agosto > bono de $20.000

Total > en tres meses recibirán $52.000

¿Cuándo se paga el bono de jubilados?

Como se mencionó, el bono se paga durante tres meses y se depositará junto a los haberes, en las mismas cuentas y de acuerdo al calendario de pagos de ANSES por terminación de documento.

En junio, las fechas para las PNC arrancan el jueves 1 y las de jubilados, el jueves 8. En julio y agosto, los cronogramas serán muy similares.

¿Cuánto se cobra desde junio 2023?

Los totales a percibir desde el mes que viene varían, ya que en junio hay aumento, bono y aguinaldo. En cambio, en julio y agosto se mantiene el haber con aumento y se otorgan bonos más altos, pero sin aguinaldo. En julio y agosto, las cifras de cobro con bono y sin aguinaldo serán las siguientes:

En junio 2023, los jubilados y PNC cobran: