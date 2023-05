Madres de 7 hijos: cuánto cobran con aumento, bono y Tarjeta Alimentar

En mayo aumentaron los montos de la Tarjeta Alimentar para millones de beneficiarios de asignaciones y, presuntamente, para las PNC Madres de 7 hijos. Sin embargo, este grupo recibió sus haberes sin el incremento del complemento alimentario.

A raíz de esta situación surgieron muchas dudas, principalmente si finalmente cobrarán con aumento o no y qué pagos llegan el mes que viene para las pensiones.

En esta nota te contamos qué pasa con la Tarjeta Alimentaria, cuánto percibirán las Madres de 7 hijos en junio y cuáles son las fechas de cobro.

Madres de 7 hijos: aumento de la Tarjeta Alimentar

El cronograma de pagos de mayo y las liquidaciones dejaron en claro que las beneficiarias no tuvieron aumento en la Tarjeta Alimentaria. Si bien ANSES y Desarrollo Social no dieron una explicación oficial, recientemente trascendió que este grupo cobrará con el incremento en junio.

Si es así, los montos para las madres con pensión no contributiva serán:

$17.000 por un hijo menor de 14 años.

$26.000 por dos hijos menores de 14 años.

$34.000 por tres hijos o más menores de 14 años.

Importante: la Tarjeta Alimentar no le corresponde al resto de las Pensiones No Contributivas.

Cabe recordar, además, que cualquier consulta o reclamo por la Tarjeta Alimentaria se realiza con el Ministerio de Desarrollo Social, al 0800-222-3294.

¿Hay bono para las PNC en junio 2023?

Sí. La semana pasada ANSES anunció el 20,92% de aumento en junio para todos los titulares y la renovación del bono para jubilados y pensionados durante tres meses (junio, julio y agosto). Sin embargo, las cifras del extra serán distintas y aumentarán mes a mes.

En junio, las PNC Madres de 7 hijos recibirán un bono de $15.000, que les corresponde por tener un haber mínimo. En julio se eleva a $17.000 y en agosto, a $20.000.

¿Cuánto cobran las PNC Madres de 7 hijos en junio?

Con el aumento del 20,92%, bono de refuerzo y el medio aguinaldo 2023, estas pensiones deben cobrar:

PNC Madres de 7 hijos > aumenta a $70.938 (equivalente a la jubilación mínima).

(equivalente a la jubilación mínima). Aguinaldo (50% del haber) > $35.469.

Bono > $15.000.

Tarjeta Alimentar con aumento.

Totales a cobrar: $121.407 si no tienen Tarjeta Alimentaria, $138.407 (por un hijo menor de 14 años), $147.407 (por dos hijos menores de 14) y $155.407 (por tres o más hijos menores de 14).

Luego, en julio y agosto tendrán montos más altos de bono pero sin aguinaldo. Además, en septiembre se recibe el tercer aumento del año.

¿Cuándo cobran las PNC en junio?

Las Pensiones No Contributivas son el primer grupo en cobrar cada mes, no solo las Madres de 7 hijos, sino también PUAM, Invalidez y Discapacidad. Todavía no se publicaron las fechas porque se está desarrollando el calendario de pagos de mayo, pero ya se anticipó que el cronograma de junio será: