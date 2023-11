ANSES IFE | ¿Por qué se habla de un bono de $18.000?

Mientras avanza el calendario de pagos de ANSES para noviembre 2023, crecen las dudas de miles de personas sobre un supuesto pago para los beneficiarios del IFE.

Una de las consultas más repetidas en Anses al Día de Ciudadano News (lunes a viernes a las 15.30) tiene que ver con un nuevo bono de $18.000 para estos titulares, quienes ya recibieron el refuerzo de trabajadores informales. De todas formas, sí hay una novedad relacionada para ellos.

En esta nota te explicamos de qué se trata, para qué sirve y qué se sabe sobre nuevos bonos en lo que queda del año.

¿Hay un nuevo bono para trabajadores informales?

No, por ahora el Gobierno Nacional no anunció otro refuerzo o bono para este sector. Muchos cobraron la primera cuota en octubre y la segunda en noviembre, mientras que otros recibieron los dos pagos de $94.000 juntos este mes. Hasta el momento, no se sabe nada sobre una tercera cuota.

Los únicos que pueden cobrar después son aquellos que, por algún motivo, no lo recibieron y tuvieron que reclamar en ANSES.

¿Por qué se habla de un nuevo IFE desde noviembre?

A pesar de que no hay otro bono, el Ejecutivo sí anunció un beneficio para titulares del IFE y fue esta novedad la que generó confusión. Los beneficiarios pueden acceder a la devolución del IVA en las compras desde el lunes 13 de noviembre.

Esto significa que podrán comprar con la tarjeta de débito donde se depositó el refuerzo y recibirán un reintegro por cada operación, lo que permite hacer 'rendir' el dinero. El tope de devolución es de $18.800 por mes y por eso muchas personas pensaron que se trataba de un extra.

Esta devolución es parte del programa Compre sin IVA y alcanza a millones de personas: jubilados, pensionados, titulares de asignaciones, trabajadores en blanco e informales, entre otros. Además, estará vigente hasta fin de año por lo menos.

¿Hay nuevo IFE en diciembre 2023?

Como se indicó, por ahora no se confirmó ningún bono ni refuerzos para trabajadores informales en diciembre. No se descartan noticias, ya que suele suceder que a fin de año se tomen medidas económicas, pero se necesitará confirmación oficial y esperar que asuma un nuevo presidente el 10 de diciembre.

¿Cuáles son los aumentos y bonos a fin de año?

Hay varios pagos asegurados en diciembre para millones de personas y son los siguientes: