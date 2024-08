Esto es lo que se sabe sobre el Plan Acompañar en 2024

A pocos días de que arranque el calendario de pagos de ANSES y otras prestaciones para agosto, brillan por su ausencia las fechas de cobro del Plan Acompañar, que aún depende del Ministerio de Capital Humano.

El programa, que está destinado a personas en situación de violencia de género, generó muchas dudas en los útimos dos meses e incluso hay personas que aún esperan novedades sobre su inscripción.

En esta nota explicamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre el Plan Acompañar y las fechas de pago, cuáles serían los montos y cuál es el futuro del programa.

¿Qué pasa con el Plan Acompañar?

El programa se pagó con normalidad, a pesar de algunas demoras, hasta el mes de junio. En julio no salieron los pagos ni se confirmaron las fechas de cobro, por lo que la abogada Tamara Bezares explicó que no se han habilitado los fondos necesarios para abonar el plan. Esto significa que el dinero está, pero no se libera.

Por otro lado, Bezares indicó que este mes se presentará una petición para que se regularice esta situación, pero también aclaró que aún el programa no se ha dado de baja y sigue vigente el decreto que asegura que se mantendrá la ayuda económica.

A pesar de que se eliminó la subsecretaría dentro de Capital Humano, el Plan Acompañar continúa, aunque sin novedades. Un contexto similar atraviesa desde hace tiempo el Programa Hogar, pero en este caso hay titulares que esperan novedades su inscripción. En ese sentido, la abogada había dicho que en julio se habilitarían nuevas altas, pero finalmente no sucedió.

¿Se pagará el programa en agosto?

Como no se acreditó el programa en julio, aún no se sabe si en agosto se retomarán los pagos porque desde la cartera de Capital Humano no dieron comunicados ni respuestas. Si bien se avanza con la medida para que vuelva a la normalidad, no se conocen fechas y solo resta esperar alguna noticia.

De todas formas, si se retoman los pagos deberían depositar los montos correspondientes a los dos meses, excepto en los casos de las personas que terminaron de cobrar, ya que el programa se abona solo durante 6 meses.

¿Cuál es el monto del Plan Acompañar?

Siempre se paga el equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que hasta julio fue de $234.315. Sin embargo, recientemente se llegó a un acuerdo y habrá un nuevo aumento en 4 tramos que actualiza el piso salarial y otras prestaciones como el Fondo de Desempleo y, si se confirma, el Programa Acompañar.

Los nuevos valores del SMVM serán: $254.231,91 en agosto, $262.432,93 en septiembre, $268.056,50 en octubre y $271.571,22 en diciembre.

¿Cómo saber si soy beneficiario del programa?

Se recomienda chequear si el beneficio está activo en Mi Argentina o en la certificación negativa de ANSES. También se puede llamar a la línea 144, que está disponible las 24 horas, o bien probar con los canales del Acompañar, como el número de WhatsApp que está publicado en la página oficial. Además, se debería obtener información en el lugar donde cada persona se inscribió y con un correo a [email protected], ya que se desconoce si tales contactos siguen vigentes.