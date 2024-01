¿Por qué no figura el bono de $55.000 en el recibo de haberes?

Este miércoles 3 de enero empezó el calendario de pagos de ANSES para millones de personas. Las Pensiones No Contributivas (PNC) son el primer grupo en cobrar y próximamente llegará el turno de los jubilados. Sin embargo, hay muchas dudas sobre el bono de $55.000.

Los beneficiarios se preguntan por qué no figura en el recibo de haberes. Además, muchas PNC cobraron su prestación sin el refuerzo, lo que despertó aún más preguntas y preocupación. Sin embargo, el organismo llevó tranquilidad con una aclaración sobre el pago.

En esta nota te contamos por qué no se ve el bono en el recibo, cuándo cobran el bono las pensiones y los jubilados y cuáles son los montos actualizados en enero 2024.

¿Por qué no cobré el bono de $55.000?

Esta pregunta es realizada por las pensiones no contributivas, pero es importante que sepan que hubo un cambio en las fechas del bono y ANSES lo comunicó a través de su página oficial. Las PNC con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4 y 5 recibirán el refuerzo el viernes 5 de enero.

En cambio, aquellos con documentos terminados en 6, 7, 8 y 9 lo percibirán en su fecha de cobro establecida en el calendario oficial. Los jubilados también lo cobrarán con los haberes desde el 10 de enero.

Página oficial de ANSES

¿Por qué no aparece el bono en el recibo?

El organismo aclaró que, en esta ocasión, el refuerzo de $55.000 no figura en el recibo de haberes sino que se acredita como un extra. Si bien no dieron muchas explicaciones, en general suele suceder porque el bono se anunció después de que se hicieran las liquidaciones de enero. Por ese motivo no se verá en el detalle, pero se cobrará igual en las cuentas de los titulares y las fechas mencionadas.

Por otro lado, vale recordar que pueden consultar el recibo en la sección 'Jubilaciones y pensiones' de Mi ANSES.

¿Cuánto cobro con el refuerzo en enero?

El único pago asegurado este mes es el de $55.000, ya que se suspendieron los créditos ANSES de forma transitoria. Los montos para jubilados y pensionados son:

Página oficial de ANSES

Importante: a la PNC Madre de 7 hijos se le agrega la Tarjeta Alimentar con aumento por los hijos menores de 14 años.

Fechas de cobro para enero 2024

El cronograma de las PNC inició este miércoles y es:

DNI terminados en 0 y 1 > miércoles 3 de enero

DNI terminados en 2 y 3 > jueves 4 de enero

DNI terminados en 4 y 5 > viernes 5 de enero

DNI terminados en 6 y 7 > lunes 8 de enero

DNI terminados en 8 y 9 > martes 9 de enero

Por su parte, los jubilados con haberes mínimos tienen el siguiente calendario:

DNI terminados en 0 > miércoles 10 de enero

DNI terminados en 1 > jueves 11 de enero

DNI terminados en 2 > viernes 12 de enero

DNI terminados en 3 > lunes 15 de enero

DNI terminados en 4 > martes 16 de enero

DNI terminados en 5 > miércoles 17 de enero

DNI terminados en 6 > jueves 18 de enero

DNI terminados en 7 > viernes 19 de enero

DNI terminados en 8 > lunes 22 de enero

DNI terminados en 9 > martes 23 de enero

Por su parte, los jubilados que superan la mínima arrancan a cobrar el miércoles 24 de enero. Muchos recibirán un proporcional del bono hasta alcanzar un tope de $160.713. Quienes lo superen o tengan dos haberes, no recibirán el extra.