Plan Mi Baño: todo lo que se sabe sobre la inscripción 2023

Recientemente surgieron algunas novedades sobre el nuevo plan Mi Baño, sobre todo cuando la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció la puesta en marcha en La Rioja. Además, desde la cuenta oficial del ministerio dieron algunas respuestas.

Desde que se publicó en el Boletín Oficial, miles de personas de todo el país buscan acceder al programa orientado a garantizar el acceso a servicios de saneamiento, agua e higiene. Es por eso que las consultas crecen día a día.

A continuación repasamos la información confirmada, todo lo que se sabe oficialmente sobre la inscripción a Mi Baño, los requisitos y posibles compatibilidades.

¿Cómo inscribirse al plan Mi Baño?

Durante el último mes hubo mucha expectativa por la habilitación de algún formulario para anotarse. Sin embargo, no ha sucedido y desde el Ministerio de Desarrollo Social aclararon cómo será la inscripción 2023, lo cual ya estaba informado en el Boletín.

A través de las redes sociales, la cuenta oficial de la cartera respondió a la consulta de varias personas. Allí indicaron que "el acceso a información y la inscripción se realiza a través de las áreas de Desarrollo Social de los municipios y de los gobiernos provinciales". Esto significaría que los interesados ya pueden acercarse a los distintos centros de atención para orientarse y empezar la gestión, aunque deberán cumplir las condiciones necesarias.

CENTROS DE ATENCIÓN EN TODO EL PAÍS ACÁ

¿Quiénes pueden acceder? Requisitos

En las redes, el ministerio también informó que el plan está destinado a los hogares de personas en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, algunas condiciones se conocieron en el decreto oficial:

Tener residencia argentina.

Estar en situación de vulnerabilidad social y económica, que vivan en estado de precariedad.

No tener baño o que la vivienda tenga uno en mal estado o letrina.

Por otro lado, se enfatizó en que la prioridad serán las mujeres y niños, aunque no se excluye a los hombres de este programa, a diferencia de Mi Pieza.

¿El programa es compatible con AUH?

Por ahora no se aclaró si Mi Baño es compatible con AUH o no, al igual que el programa Mi Pieza. Se estima que sí, ya que muchos beneficiarios de la asignación pudieron acceder a Mi Pieza y, además, viven barrios populares y cuentan con el certificado de vivienda. Sin embargo, no hay aclaraciones oficiales.

¿Cuándo es la inscripción de Mi Pieza?

A raíz del plan Mi Baño, miles de personas quieren saber cuándo habrá una nueva inscripción de Mi Pieza y otro sorteo. Por ahora no se habilitó y se espera que se retome cuando se paguen los subsidios del séptimo sorteo. Actualmente, en la página oficial solo está la lista de las últimas ganadoras.