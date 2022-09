Luego de varios rumores parece que esta vez la novela realmente llegó a su fin: Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi a través de mensajes que publicó en sus historias en Instagram.

Mediante un comunicado, la modelo y empresaria confirmó la ruptura con el nuevo futbolista del Galatasaray de Turquía luego de 9 años de casados y pidió respeto por este difícil momento que está atravesando junto a su familia.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí”, escribió la rubia en sus historias, y agregó: “No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación”.

Como era de esperar, los usuarios de Twitter se hicieron eco de la noticia y no tardaron en hacer memes al respecto, por lo que "Wanda Nara" se convirtió en tendencia. Es que el mensaje que subió la mediática causó un gran revuelo en las redes sociales, donde los internautas no tuvieron piedad y llenaron la red de divertidas reacciones.

Los mejores memes por la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi: