Wanda Nara fue contundente al confirmar su separación de Mauro Icardi

Wanda Nara hizo una ronda de preguntas en sus historias de Instagram y al recibir una consulta de uno de sus seguidores sobre su matrimonio con Mauro Icardi, la empresaria respondió en pasado.

"¿Hace cuántos años estás casada con con Mauro?", fue la pregunta con la que la dueña de Wanda Cosmetics aprovechó para dar a entender que su relación con el futbolista había llegado a su final, ya que su respuesta fue contundente y conjugada en pasado, lo que se puede interpretar como que la unión terminó: "Estuvimos 9 años".

Esto sucede luego de que semanas atrás se desataran de nuevo los rumores de ruptura, su llegada a la Argentina para trabajar en "¿Quién es la Máscara?" (Telefe) y un fuerte descargo de Wanda contra los medios por cuestionar su necesidad de emplearse en un país diferente al de residencia de sus hijos y esposo.

Además, Nara aseguró en sus historias que tiene más planes laborales en el país y hizo un video en el que respondió la pregunta "¿estás sola?" con un gestos de tristeza.

La llamativa respuesta de Zaira Nara cuando le preguntaron si Wanda está separada de Mauro Icardi

El 15 de septiemrbre, Zaira Nara dio un descontracturado móvil para LAM (América TV) y sorprendió al hablar sobre la situación sentimental de Wanda, tras ser vinculada con L-Gante.

"¿Está de novia con L-Gante?", indagó Ángel de Brito. "Me lo preguntaron en una nota y no entendí nada. Pero no, chicos, déjense de joder... nos encanta la música y con Wanda nos encanta bailar la música de L-Gante. La verdad ni idea... podés bailar, sacarte una foto...", respondió la modelo.

"Pero no está soltera tu hermana, ¿no?", indagó Andrea Taboada. "No, no... bah, no sé. No tengo ni idea", respondió sorpresivamente Zaira, poniendo en duda la relación de Wanda con Mauro Icardi. "Pará, pará, 'no', 'no sé' o 'sí', son tres respuestas distintas", intervino Ángel. "No, no me quiero meter en la vida de mi hermana... estoy tan cansada...", intentó justificar Nara.