VIDEO | Dueño de local de comidas furioso con sus clientes

El dueño de un bar llamado Arroz y Cañas en Guadalix de la Sierra, en Madrid, acumula cientos de visitas en su cuenta de TikTok personal debido a un incidente que sufrió con unos clientes. El problema se dio cuando un grupo de personas se hizo presente en el local de comidas con la finalidad de consumir comida cuando el local estaba cerrado.

Los clientes en cuestión se hicieron presentes en Arroz y Cañas pasadas las 4 de la tarde y como es lógico el dueño que limpiando el lugar para dejarlo en condiciones al día siguiente, se negó a servirles argumentando que el sitio estaba cerrado.

El hecho quedó registrado en TikTok y registra hasta el momento 5 millones de reproducciones. En el video se puede apreciar cuando el dueño le dice a los clientes: “Aquí hay un horario de comer y tiene usted que venir en ese horario de comer y no venir cuando a usted le dé la gana porque el persona que aquí hay también quiere descansar.

Tomás, el dueño del restaurante también agregó: “Si usted va a venir a las 16:10 se va a ir usted a las 17:10.¿Quién paga en la cocina al camarero y la camarera esa hora de más que va a estar porque usted quiere llegar tarde. ¿Quién la paga? Yo”.

Tomás también dijo: “Venga tú, cocinero, a guisar. Enciende el gas. Enciende el aire acondicionado, la televisión, el pan, camarera que quiero un kalimotxo. Esto no es un búrger y esto no es la madre que me parió”

“Esto es un restaurante en el cual nos obligan por ley a tener unos que contratos que hay que cumplir a rajatabla con nuestro personal y tú no eres quien para venir a alterar ese horario", explicó el dueño del local de comidas que también mandó a tomar por c…