Vendedora de dos caras: promociona planes de ahorro y luego se burla de sus clientes

Solange Buks es el nombre de la joven vendedora de planes de ahorro que ha causado revuelo en redes sociales al ser “descubierta” burlándose de los clientes a los que convenció de que suscribir un contrato de este tipo es la mejor forma de llegar al 0Km.

“Víctimas” de Solange pusieron al tanto de esta situación al sitio especializado Moto1 Argentina (ex Autoblog), en el que uno de sus referentes, el periodista automotriz Carlos Cristófalo, contó la historia.

Solange Buks oriunda de Posada, Misiones, y trabaja para la concesionaria oficial Chevrolet González Automóviles SA. La joven presenta como "asesora automotor" y, como muchos vendedores de planes, utiliza las redes sociales para publicitar y vender suscripciones mediante este sistema de cuotas, con la promesa de entregar un vehículo 0Km.

Lo llamativo de Solange es que en una cuenta de Instragram promociona los planes a ahorro para captar clientes, mientras que en su cuenta personas se burla de ellos.

En @SolangeBuks_Asesora ensalza los planes de ahorro e incluso publica fotos que se toma junto a los clientes que suscribieron estos planes. Mientras que en @Solange_Buks, publica memes donde se burla de los clientes que cayeron en la trampa de este sistema.

El meme que más se viralizó es uno que muestra a un camión volcando su carga dentro de un inmenso agujero en una obra de construcción. El camión y su carga se ven diminutos, junto al gran volumen del pozo: "Cuando tu cliente paga la Cuota 1 de la Tracker", escribió @Solange_Buks, con un emoji riéndose a carcajadas.

Según explica Motor1 Argentina, el sistema de venta de cuotas con la promesa de entregar un auto, conocido como "plan de ahorro", es famoso en Argentina por estar lleno de trampas, engaños y estafas. Las automotrices y sus concesionarios comercializan planes de hasta 120 cuotas, con la posibilidad de recibir el vehículo mediante sorteo o licitación. Son contratos que obligan al cliente a pagar hasta diez años sin recibir el vehículo, con cuotas que aumentan incluso por encima del ritmo de la inflación y donde es muy difícil escapar una vez que se firmó el ingreso.

Tal como describe el meme de la propia Solange Buks, un plan de ahorro es como arrojar dinero en camiones, dentro de un pozo que parece imposible de llenar.

A continuación, el pedido de disculpas de la vendedora:

Queridos seguidores:

Me dirijo a ustedes para abordar un malentendido reciente que ha surgido en mi red social personal. En primer lugar, quiero expresar mis más sinceras disculpas por cualquier confusión o malestar que haya podido causar esta situación.

En mis interacciones en redes, reconozco que ha habido un malentendido en la interpretación de mi mensaje, lo cual lamento profundamente. Quiero dejar claro que mi intención nunca fue herir susceptibilidades ni causar incomodidades a ninguna persona y/o cliente.

Valoro enormemente la diversidad de opiniones y perspectivas que aportan; y nunca he tenido la intención de desvalorizar a nadie. Me esfuerzo por crear un entorno inclusivo y respetuoso para todos, y lamento sinceramente si no he cumplido con estas expectativas en esta ocasión.

Estoy comprometida a aprender de esta experiencia y a mejorar las comunicaciones futuras. Me esforzaré por ser más consciente en mis interacciones en redes y garantizar que mi contenido refleje siempre nuestros valores fundamentales.

Nuevamente, ofrezco mis disculpas más sinceras a todos aquellos que se hayan sentido afectados por este incidente. Estoy aquí para escuchar y aprender, y espero reconstruir la confianza que pueda haberse visto afectada.

Agradezco su comprensión.

Solange Buks.

Asesora comercial.