Tinder y amor: ella tiene 23 y él 62, pero en las redes critican su relación

En un mundo donde la edad a veces es un número controversial, Willow, de 23 años, y David, un desarrollador de 62 años, desafían los estereotipos y las críticas para convertirse en la pareja perfecta. A pesar de una diferencia de casi 40 años, su historia de amor comenzó sorpresivamente a través de la app de citas, Tinder.

Willow, la protagonista de la noticia, explicó la joven en diálogo con Love Don’t Judge: "No quería dejarme influenciar por nada externo, solo quería conocerlo como persona. Fue una conexión increíble". David, por su parte, también sintió la ‘magia’ desde el principio. Después de una primera cita, la pareja se embarcó en un romance vertiginoso que los llevó a mudarse juntos en tan solo tres meses.

A pesar de las expectativas convencionales, su fase de luna de miel parece estar lejos de su fin. Han disfrutado de múltiples viajes de lujo, desde conciertos en vivo hasta escapadas a las Bahamas.

Aunque su amor les brinda mucha felicidad a sus protagonistas, no todos lo celebran. En las redes sociales, la pareja enfrentó críticas y comentarios negativos debido a su diferencia de edad. Willow, en particular, fue tildada como una "cazafortunas", mientras que David fue categorizado como su "sugar daddy". A pesar de las adversidades, la pareja optó por centrarse en su conexión única y evitar los comentarios hirientes.

"Ya no puedo leer comentarios porque me tomo esas cosas como algo personal", confesó David, consciente de la negatividad en línea. Sin embargo, su entorno cercano mostró un apoyo significativo, con la madre de Willow expresando su convicción de que la conexión trasciende vidas anteriores.

Aunque tuvieron que hacer la vista gorda ante los crueles comentarios, los seres queridos de la pareja aceptaron mucho más su inusual relación.

El promotor inmobiliario incluso dijo: "Su madre dice: 'Estoy convencida de que se conocieron en vidas anteriores... Nunca había visto a mi hija más feliz'".

Tras ello, miles de usuarios aprovecharon la oportunidad para dar su opinión sobre el caso que no tardó en hacerse viral en redes sociales. "Necesito un guardián de glucosa", "¿amor verdadero? Será a su plata", "no firme un acuerdo prenupcial y ponga su nombre en todas las propiedades", "estoy seguro de que ella realmente se preocupa por él, pero el dinero hizo que el comienzo fuera más fácil", "Romeo y su nieta", "el secreto es el dinero", "se aseguró la pensión", "el tiene mucha pasta, puede ser su nieta, no me lo puedo creer", fueron las reacciones más llamativas a la historia de David y Willow.